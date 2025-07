O Vitória tem uma dura missão em seu retorno ao Campeonato Brasileiro. A partir das 16h30 deste sábado (horário de Brasília), o Rubro-Negro enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, em confronto direto na luta contra a zona de rebaixamento, pela 13ª rodada. A principal novidade da equipe é a estreia do técnico Fábio Carille, que não deve fazer muitas mudanças de peças na equipe, mas pode implementar novas ideias.

— Independente de chegarem reforços ou não, o 4-2-3-1 é a forma que mais gosto de jogar, e é com esse esquema que vamos iniciar o trabalho — destacou o treinador durante a entrevista de apresentação.

Carille terá à disposição dois novos reforços nesta estreia de Brasileirão: o atacante uruguaio Renzo López e o goleiro Thiago Couto. A excessão é o meia português Rúben Rodrigues, que ainda não teve documentação regularizada e não viajou para Porto Alegre.

Além de Rúben, o Vitória tem os desfalques de Neris, que passa por transição depois de sofrer lesão muscular, Jamerson e Kauan Coutinho, ambos em recuperação de fratura no tornozelo.

Diante disso, o Vitória deve ir a campo com a seguinte escalação: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Claudinho), Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Willian Oliveira e Ricardo Ryller; Matheuzinho, Osvaldo e Erick; Renato Kayzer.

Pendurados do Vitória: Ronald Lopes, Baralhas, Willian Oliveira e Carlinhos.

Como foi o último treino do Vitória?

Renato Kayzer em último treino do Vitória antes do jogo contra o Inter (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Carille teve imprevisto com um voo para chegar a Salvador na última quinta-feira e foi direto para Porto Alegre, onde se encontrou com a delegação e comandou um único treino, na manhã da última sexta-feira, no CT do Grêmio. O treinador disse que gostou do que viu logo de cara.

— Resposta foi muito boa, espero que a gente leve organização e uma disputa maior para dentro de campo para buscar esse resultado positivo fora de casa

Devidamente apresentado como novo técnico do Vitória, Fábio Carille estreia em confronto direto contra o Internacional, em um jogo que tem tudo para acentuar ainda mais a rivalidade entre as duas equipes. É a chance para o Rubro-Negro se recuperar do baque sofrido com a derrota e, consequentemente, a eliminação da Copa do Nordeste contra o Confiança.