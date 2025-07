Náutico faz proposta, mas Coritiba indica permanência de atacante reserva

O Náutico fez uma proposta pelo atacante Nicolas Careca, mas recebeu uma negativa do Coritiba, líder da Série B. O jogador é reserva da equipe paranaense.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Indicado pelo técnico Hélio dos Anjos, o Timbu procurou o jogador de 28 anos por avaliar que estava sem espaço no Coxa. Os dois trabalharam juntos no Paysandu, em 2022.

Nicolas Careca participou de oito das 16 partidas na competição, sendo seis como titular. O atacante não entrava em campo desde 31 de maio, mas voltou a ser acionado na quinta-feira (10), quando o Coritiba bateu o CRB por 1 a 0 no estádio Rei Pelé, pela 16ª rodada.

continua após a publicidade

O jogador, inclusive, teve papel importante no confronto. Ele entrou durante o segundo tempo na vaga de Clayson e, após escanteio, cabeceou a bola que gerou o pênalti convertido por Gustavo Coutinho, no final do duelo.

- Sei que foi criticado, mas ele é extremamente importante para nós. É extremamente profissional, de grupo, com função e, quando entra, contribui. Foi premiado - elogiou o tecnico Mozart, em entrevista coletiva após o jogo.

continua após a publicidade

Até aqui, Nicolas Careca fez um gol diante da Chapecoense, em 12 de abril, pela segunda rodada da Série B. No elenco alviverde, o atacante disputa posição com Lucas Ronier, Iury Castilho, Clayson e Everaldo.

Alvo do Náutico, Nicolas Careca fica no Coritiba para a Série B. Foto: Divulgação/Coritiba

Náutico na Série C

Apesar de tropeçar na última rodada, com empate em 0 a 0 diante do Floresta, nos Aflitos, o Náutico segue firme no G-8. O time está na quinta colocação, com 16 pontos.

A disputa na Série C, contudo, está acirrada. Do quinto ao nono colocado, todas as equipes possuem a mesma pontuação. A primeira fase ainda tem mais oito jogos para disputar.

Até por isso, o Timbu busca reforços para o setor ofensivo. O clube já oficializou a chegada de Lucas Cardoso e quer mais três atacantes.

Coritiba na Série B

Líder da Série B, o Coxa possui 33 pontos, três a mais que o vice-colocado Goiás, e abriu boa vantagem na disputa. O time esmeraldino até pode retomar a liderança se vencer o Athletico neste sábado (12), na Arena da Baixada, mas tem golear por quatro gols de diferença - o saldo está 10 a 7 para clube paranaense.