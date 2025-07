Estrella volta a ser relacionado contra adversário em que disputou último jogo pelo Vasco

Estrella está de volta aos relacionados do Vasco. O meia retorna justamente contra o Botafogo, adversário no qual o jogador se lesionou na temporada passada e ficou mais de um ano parado se recuperando.

No clássico em que Estrella se machucou, no ano passado, Vasco e Botafogo empataram em 1 a 1. O meia caiu no gramado logo aos oito minutos do primeiro tempo. Aos 12, o jogador deixou o campo depois de lesionar o joelho direito. A lesão ainda foi agravada por uma alteração anatômica congênita.

Durante este período de um pouco mais de um ano, Estrella passou por duas cirurgias. A primeira foi para estabilizar o menisco, já segunda para corrigir qualquer problema, seja um flap meniscal ou incômodo no ponto de sutura.

Desde então, Estrella vem tratando e se recuperando da lesão. Na pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o meia teve uma programação especial, ao lado de David, para poder estar clinicamente apto na reapresentação do elenco no dia 23 de junho.

Estrella não estava relacionado contra o Montevideo Wanderers

Estrella não estaria relacionado para enfrentar o Montevideo Wanderers, em jogo válido pela Vitória Cup. Mesmo estando clinicamente apto, o Vasco pregava cautela quanto ao retorno do jogador pelo longo período em inatividade. O cenário mudou para o clássico contra o Botafogo e o meia pode receber os primeiro minutos após um ano.

Estrella está há mais de um ano sem entrar em campo pelo Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Vasco e Botafogo se enfrentam neste sábado (12), às 18h30, em partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão. A bola vai rolar no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.