O Botafogo adotou postura firme na negociação com o Al-Rayyan pela transferência do volante Gregore. Ainda que o clube catari tenha feito proposta vantajosa financeiramente para o jogador, a SAF entende que, na relação entre as partes, o clube que tem Artur Jorge como técnico não foi fiel ao conversado inicialmente.

Através do estafe do atleta, o Al-Rayyan comunicou que avançaria para pagar a multa e, com isso, as tratativas com o camisa 26 do Glorioso evoluíram. As informações iniciais são do jornalista Thiago Franklin e foram confirmadas pela reportagem.

Segundo apurou a reportagem do Lance!, o Botafogo aguardava o pagamento de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 44,3 milhões) e exigia a quantia à vista para liberar Gregore, como previsto no contrato de renovação com o jogador. O clube do Oriente Médio, então, após ofertar quantia fora da realidade da SAF, pediu para negociar.

O cenário de momento é: John Textor entende que precisa ser flexível e aceitar a vontade do atleta, que "balançou" com as cifras elevadas. No entanto, vê que o Al-Rayyan usou a proposta para abalar a relação entre clube e jogador para forçar a negociação. Nesses moldes, não haverá mais conversas.

Gregore segue nos planos do Botafogo

Em meio a isso, Gregore vem treinando normalmente com o grupo no CT Lonier e elogiou a pessoas próximas o trabalho de Davide Ancelotti, novo comandante após a demissão de Renato Paiva. A expectativa é de que o volante seja titular no clássico com o Vasco, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.