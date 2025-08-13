menu hamburguer
Futebol Nacional

Jornalistas do Lance! discutem rodada de Libertadores e Jorge Iggor na Globo; assista

Assista ao "Lance a Lance!" desta quarta-feira (13)

BRASILEIRO A 2025, FLAMENGO X INTERNACIONAL
imagem cameraThiago Maia, do Internacional, discute com Wallace Yan, do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/08/2025
14:10
  • Matéria
  Matéria

No "Lance a Lance!" desta quarta-feira (11), nossos comentaristas revelam suas expectativas para o duelo entre Flamengo e Internacional, o único confronto entre brasileiros nesta fase da competição, e também comentam a ida de Jorge Iggor para a Globo. Assista ao programa AO VIVO no vídeo abaixo.

O "Lance a Lance!" vai ao ar AO VIVO todas as segundas, quartas e sextas-feiras no nosso canal no YouTube, sempre às 13h (de Brasília).

O que esperar de Flamengo x Internacional?

Para o confronto desta quarta-feira (13) contra o Flamengo, a tendência é de que duas mudanças aconteçam com relação ao time que venceu o Bragantino por 3 a 1 no Brasileirão.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.

Já o Flamengo, vai a campo com um desfalque importante: Arrascaeta está suspenso e fica fora do jogo de ida. Com isso, a dúvida gira em torno de quem substituirá o camisa 10.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan (Evertton Araújo), Jorginho e Luiz Araújo (Saúl); Plata, Pedro e Samuel Lino.

Jorge Iggor na Globo

Após 18 anos na TNT Sports, empresa da Warner Bros Discovery, o narrador Jorge Iggor se despede da emissora e parte rumo ao GE TV, novo projeto digital do grupo Globo. O novo canal esportivo no YouTube busca competir com a CazéTV, de Casimiro Miguel. O projeto já está em desenvolvimento e terá foco em linguagem informal, programas de debate e transmissões esportivas ao vivo.

Jorge Iggor - TNT Sports
Jorge Iggor era um dos narradores oficiais da TNT Sports na Liga dos Campeões (Foto: Reprodução / Instagram)

