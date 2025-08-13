Ex-Flamengo, Willyan Rocha é anunciado pelo Al Jazira, dos Emirados Árabes
Destaque do CSKA e alvo de clubes brasileiros, defensor foi comprado por 6 milhões de euros
Um dos principais nomes do CSKA nas últimas temporadas, o zagueiro brasileiro Willyan Rocha, ex-Flamengo e alvo do Santos, foi anunciado na última terça-feira (12) como novo reforço do Al Jazira, tradicional clube dos Emirados Árabes Unidos. O defensor chega ao Oriente Médio em um negócio que se concretizou por 6 milhões de euros.
Com mais de 100 partidas disputadas, três títulos conquistados, sete gols e nove assistências, Willyan deixa o CSKA com o respeito e a gratidão do torcedor. Contratado junto ao Portimonense, de Portugal, em 2022, o brasileiro logo caiu nas graças da torcida e em sua primeira temporada levantou o trofeu da Copa da Rússia, torneio que voltou a conquistar em 2024/25 ao lado da Supercopa da Rússia.
Nas últimas janelas de transferência, Willyan Rocha foi alvo de diversos clubes brasileiros como Santos, Grêmio, São Paulo e Internacional. Os interessados, no entanto, esbarraram na alta pedida do CSKA, que fez jogo duro e não queria se desfazer de um de seus capitães. O Al Jazira, contudo, chegou aos valores pretendidos pelos russos e acertou a contratação do defensor de 30 anos.
Willyan Rocha passou pela base do Flamengo
Revelado nas categorias de base da Desportiva Ferroviária e com passagens pelo Sub-20 do Flamengo e Sub-23 do Grêmio, Willyan chegou ao futebol europeu para defender o Cova de Piedade, de Portugal. Na sequência, foi negociado com o Portimonense até chegar ao CSKA, onde se consolidou como um dos principais defensores do futebol europeu.
