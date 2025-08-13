Rodrigo Muniz, ex-Flamengo é alvo de proposta de 250 milhões de reais
Atacante revelado pelo Flamengo é desejado por clube italiano
A Atalanta apresentou uma proposta de 34,5 milhões de libras (cerca de R$ 251 milhões) ao Fulham para contratar o atacante Rodrigo Muniz, revelado pelo Flamengo. Segundo informações da "Sky Sports" e do jornalista Gianluca Di Marzio, a oferta prevê 30 milhões de libras fixos e bônus de até 4,5 milhões de libras.
Segundo informações da "Sky Sports", o jogador vê com bons olhos a transferência, mas o Fulham deseja mantê-lo e só deve liberá-lo caso encontre um substituto à altura. Muniz tem contrato até o fim da próxima temporada, porém o clube inglês conta com a opção de renovação automática por mais um ano.
Até o momento, o Fulham ainda não anunciou reforços para esta janela de transferências. O técnico Marco Silva busca dois pontas, um centroavante e possivelmente um meia ofensivo.
Impacto financeiro no Flamengo
Na venda para o Fulham, o Flamengo manteve 25% dos direitos econômicos de Rodrigo Muniz. Além disso, tem direito a 3% de uma eventual transferência por meio do mecanismo de solidariedade da Fifa. Assim, o clube carioca pode receber 28% do valor de uma negociação — o equivalente a 8,4 milhões de libras (cerca de R$ 61 milhões) caso a proposta da Atalanta seja aceita.
