Rodrigo Muniz, ex-Flamengo é alvo de proposta de 250 milhões de reais

Atacante revelado pelo Flamengo é desejado por clube italiano

Rodrigo Muniz e Andreas Pereira - Fulham
imagem cameraRodrigo Muniz e Andreas Pereira em ação pelo Fulham (Foto: Reprodução/Instagram)
3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 13/08/2025
09:21
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
A Atalanta apresentou uma proposta de 34,5 milhões de libras (cerca de R$ 251 milhões) ao Fulham para contratar o atacante Rodrigo Muniz, revelado pelo Flamengo. Segundo informações da "Sky Sports" e do jornalista Gianluca Di Marzio, a oferta prevê 30 milhões de libras fixos e bônus de até 4,5 milhões de libras.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo informações da "Sky Sports", o jogador vê com bons olhos a transferência, mas o Fulham deseja mantê-lo e só deve liberá-lo caso encontre um substituto à altura. Muniz tem contrato até o fim da próxima temporada, porém o clube inglês conta com a opção de renovação automática por mais um ano.

Até o momento, o Fulham ainda não anunciou reforços para esta janela de transferências. O técnico Marco Silva busca dois pontas, um centroavante e possivelmente um meia ofensivo.

Rodrigo Muniz comemorando gol pelo Fulham
A possível venda de Rodrigo Muniz para a Atalanta pode render cerca de 61 milhões de reais para o Flamengo (Foto: Reprodução/Premier League)

Impacto financeiro no Flamengo

Na venda para o Fulham, o Flamengo manteve 25% dos direitos econômicos de Rodrigo Muniz. Além disso, tem direito a 3% de uma eventual transferência por meio do mecanismo de solidariedade da Fifa. Assim, o clube carioca pode receber 28% do valor de uma negociação — o equivalente a 8,4 milhões de libras (cerca de R$ 61 milhões) caso a proposta da Atalanta seja aceita.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

