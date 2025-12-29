O Conselho Deliberativo do Fluminense se reune na sede de Laranjeiras nesta segunda-feira (29), a partir de 20h30, para uma reunião de aprovação dos novos uniformes da Puma, que serão utilizados em 2026. A nova fornecedora deve ser anunciada somente em janeiro, uma vez que o contrato com a Umbro se encerra em 31 de dezembro.

Originalmente, a reunião aconteceria no dia 16, mas foi remarcada, conforme informado pelo "ge" e confirmado pelo Lance!, que apurou ainda constar em pauta a apresentação do orçamento para o exercício de 2026, conforme previsto em estatuto.

A votação nos novos uniformes pelos conselheiros possui um ritual de segurança para evitar vazamentos antes do lançamento, sendo proibido o uso de celulares no ambiente de exposição. No entanto, antes mesmo dessa reunião, fotos dos modelos tricolor, branco e de goleiro, vazaram na internet em dezembro.

O acordo entre Fluminense e Puma foi finalizado recentemente e terá validade de cinco anos, até dezembro de 2030. A estreia oficial das novas armaduras está prevista para janeiro, quando serão lançados ao público e utilizadas na Copa São Paulo de Futebol Júnior e no Campeonato Carioca.

