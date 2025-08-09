Internacional vence Bragantino e espanta, por enquanto, a crise
Colorado acalmou os ânimos antes de jogo decisivo pela Libertadores na quarta
- Matéria
- Mais Notícias
O Internacional venceu o Bragantino e espantou, por enquanto, a crise instalada após a eliminação na Copa do Brasil. A vitória em Bragança Paulista, na tarde deste sábado (9), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi apenas a segunda longe do Beira-Rio. O 3 a 1 – gols de Ricardo Mathias (dois) e Alan Patrick. Pitta descontou – acalmam os ânimos antes da partida de ida das oitavas de final da Libertadores, na quarta-feira (13), contra o Flamengo.
Relacionadas
Com os três pontos conquistados no Interior paulista, o Colorado foi a 24 pontos, em 18 jogos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas. O Braga perdeu o quinto confronto consecutivo, estacionando nos 27 pontos, em 18 enfrentamentos.
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
Como foi o primeiro tempo de Bragantino x Internacional
Antes do primeiro minuto, o Bragantino mostrou suas armas. Pitta foi lançado na área, tirou Clayton Sampaio com um toque e ficou livre para chutar. Na hora da batida, porém, Juninho apareceu para salvar. A resposta veio aos 6. Em contra-ataque, Bernabei lançou Wesley no fundo. O camisa 21 cruzou para Ricardo Mathias, de primeira, tocar para o fundo das redes. Gol do Inter. 0 a 1.
O Bragantino não sentiu. Aos 13, a bola chegou para Pitta, que rolou para Laquintana. O uruguaio bateu para grande defesa do seu compatriota Rochet. No rebote, Lucas Barbosa chutou, mas Clayton Sampaio salvou em cima da linha. Com 15° no termômetro, a partida deu uma esfriada, com os confrontos ficando restritos ao meio-campo, com a bola pouco chegando à área de qualquer das duas equipes Quando isso ocorria, era sem perigo.
Até que, aos 28, o Alvirrubro chegou mais uma vez. Em boa triangulação, Alan Patrick tocou para Wesley que encostou para Alan Rodríguez. O uruguaio bateu rasteiro para defesa de Cleiton. Na cobrança curta, o 21 cruzou e Gustavo Marques fez quase uma manchete. Pênalti claro. O árbitro, que não viu o lance, foi ao VAR e confirmou. Na cobrança, Alan Patrick bateu seco e forte para seu 14º gol no ano – o oitavo de penalidade. 0 a 2.
A partir do segundo gol colorado, o Braga avançou para tentar diminuir. Aos 35, John John, pela direita, cruzou para Praxedes subir sozinho e tentar fazer valer a lei do ex, mas o camisa 1 colorado fez grande defesa. Aos 41, o time paulista chegou outra vez. Em ataque pela esquerda, Lucas Barbosa encostou para Pitta bater com força. Bem colocado, Clayton salvou.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Como foi o segundo tempo de Bragantino x Internacional
E logo na volta da etapa final o Colorado mostrou que queria mais. Antes do primeiro minuto, marcando em cima, Bruno Tabata forçou erro de John John e tocou para Ricardo Mathias na entrada da área. O guri de 19 anos dominou, olhou e ampliou. Gol Inter! 0 a 3. Mesmo com o placar elástico, o Bragantino não perdeu o ânimo. Continuava a atacar, mas parava invariavelmente na bem postada defesa de Clayton Sampaio e Juninho.
Até que aos 9, num passe errado de Wesley, a bola sobrou para John John dar um passe açucarado para Pitta. O atacante chutou forte. A redonda bateu na defesa e encobriu Rochet. Gol do Braga! 1 a 3. Aos 28, após cobrança de escanteio, Bernabei foi ao fundo e cruzou. O zagueiro Clayton Sampaio cabeceou para baixo, mas o goleiro Cleiton, bem posicionado, defendeu.
Aos 30, John John lançou Davi Gomes na área. O garoto soltou um foguete de primeira, mas camisa 1 alvirrubro fez grande defesa. O Inter só voltou a ameaçar aos 40. Bernabei lançou Vitinho no fundo. O 28 cruzou com perfeição para Borré. O colombiano, porém, perdeu tempo de bola e cabeceou por cima.
O que vem pela frente
O Internacional vira a ficha e na quarta-feira (13) vai ao Rio de Janeiro jogar pela Libertadores, enfrentar o Flamengo, pela partida de ida pelas oitavas de final. No domingo (17), volta a enfrentar o Rubro-Negro, na abertura do returno do Brasileirão. Já o Braga volta a jogar no sábado (16), indo a Fortaleza, enfrentar o Ceará.
✅ FICHA TÉCNICA
BRAGANTINO X INTERNACIONAL
19ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
🗓️ Data e horário: 18h30min (de Brasília), sábado (9)
📍 Local: estádio Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
🥅 Gols: Ricardo Mathias (6'/1º e 1'/2º), Alan Patrick (32'/1º)
🟨 Cartões amarelos: Gabriel (B); Bruno Tabata e Wesley (I)
🟥 Cartões vermelhos:
💸 Renda: R$
🧑🤝🧑 Público pagante:.
⚽ ESCALAÇÕES
BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)
Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Guilherme Lopes (Kauê); Gabriel (Fabinho), Praxedes (Gustavinho), John John e Lucas Barbosa (Thiago Borbas); Nacho Laquintana (Davi Gomes) e Pitta.
INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)
Rochet; Benítez (Aguirre), Clayton Sampaio, Juninho e Bernabei; Thiago Maia (Bruno Henrique), Alan Rodríguez e Alan Patrick; Tabata (Luis Otávio), Ricardo Mathias (Rafael Borré) e Wesley (Vitinho).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Alex dos Santos (SC)
4️⃣ Quarto árbitro: Hieger Tulio Cardoso (MG)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias