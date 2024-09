John Textor nega interesse em Abel Ferreira (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 10:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Neste domingo (8), o jornal britânico "The Sun" afirmou que John Textor teria interesse em contratar Abel Ferreira, do Palmeiras, para assumir o Everton, caso o norte-americano conclua a compra do clube inglês. No entanto, segundo o jornalista Carlos Eduardo Sangenetto, do FogãoNET, o dono da SAF do Botafogo negou oferta ao técnico português.

Embora Textor tenha admitido que já tentou contratar Abel Ferreira, nos últimos dois anos, o português não esteve mais nos planos da Eagle Football. Assim, ainda que a compra do Everton, da Inglaterra, seja concretizada, o técnico do Palmeiras não é previsto para comandar o clube da Premier League, mesmo perto do fim do contrato com o clube paulista. O contrato de Abel Ferreira vai até dezembro de 2025.

- Essa história de querer contratar o técnico do Palmeiras é loucura. Não pensei em contratá-lo nos últimos dois anos. Não poderia estar mais longe da verdade. Não tenho nada contra o Abel, mas ele não é candidato para nenhuma oferta da Eagle. E não acredito que ele esteja procurando por nenhuma oferta - negou o norte-americano.

O Everton, que ainda não é de John Textor, é comandado pelo técnico Sean Dyche, mas não vem entregando bons resultados. Na Premier League, o clube inglês ainda não conseguir vitória na atual temporada, com três derrotas em três jogos, e se encontra na lanterna do torneio.