O Grêmio renovou contrato com Luis Eduardo, zagueiro de 17 anos das categorias de base. O vínculo do defensor, que iria até 16 de janeiro de 2027, foi ampliado para 31 de maio de 2028. A multa rescisória para clubes europeus subiu de 40 para 60 milhões de euros (R$ 388 milhões, pela cotação atual).

Em suas redes sociais, Luis Eduardo comemorou a renovação. "Muito feliz por estender meu vínculo com o Grêmio. Gratidão!", escreveu o zagueiro.

Luis Eduardo foi campeão sul-americano Sub-17 com a Seleção Brasileira

Luis Eduardo ganhou notoriedade na disputa da Copa São Paulo de Futebol Jr., em janeiro, quando foi titular do Grêmio, mesmo com apenas 16 anos. No jogo contra o Red Bull Bragantino, nas oitavas de final, o zagueiro alcançou a marca de 38 km/h em lance no qual evitou o gol adversário.

Luis Eduardo é convocado frequentemente para as seleções brasileiras de base. Em abril deste ano, o zagueiro foi titular do Brasil na conquista do Sul-Americano Sub-17. Ele se lesionou no segundo tempo da final, contra a Colômbia.

Luis Eduardo foi campeão sul-americano com a Seleção Brasileira Sub-17. (Foto: Reprodução/Instagram)

Pelo time profissional do Grêmio, Luis Eduardo teve uma aparição até aqui. O zagueiro entrou no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Ypiranga, no dia 15 de fevereiro deste ano, em partida válida pela fase classificatória do Campeonato Gaúcho.