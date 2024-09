André foi convocado por Dorival Junior para a Seleção Brasileira (Foto: Vitor Silva / CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 06:00 • Curitiba (PR)

Convocado por Dorival Júnior para a Seleção Brasileira, André concedeu entrevista coletiva neste domingo (8), após treino de preparação para confronto contra o Paraguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Recém transferido à clube da Inglaterra, o volante tinha acordo com o Fluminense para que a saída acontecesse esse ano, independente da proposta recebida.

O jogador de 23 anos foi um dos grandes destaques do Fluminense em 2023, conquistando na temporada passada o Carioca, a Taça Guanabara e a Libertadores. Só que, com o início de um novo ano, André afirma que o combinado era a saída do Tricolor, para finalmente seguir sua carreira internacional.

- Minha relação com o Fluminense sempre foi muito clara. Sobre a minha parte e da diretoria, fizemos acordos. Tínhamos palavras. No ano passado tínhamos acordo de eu ficar e esse ano o acordo era para eu sair, independentemente da proposta que chegasse. Óbvio que eu estava pensando, chegando os últimos dias de janela. Porém, a diretoria do Fluminense sempre foi muito clara comigo, meus empresários sempre tentavam me deixar tranquilo. Acabou no final que deu tudo certo e ficou bom para todo mundo - contou o volante.

Formado na base do Fluminense, o Moleque de Xerém atuou no time profissional do clube carioca em 198 partidas entre 2020 e 2024, com quatro gols e três assistências, além de ser o 8º atleta com mais jogos pelo clube. Assim, André foi transferido para o Wolverhampton no fim de agosto, e já estreou pelo clube inglês.

André é o 8º atleta com mais jogos pelo Fluminense (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

O acordo com o clube inglês, pela transferência de André, vai render cerca de 22 milhões de euros (R$ 136,1 milhões) fixos ao Fluminense, além de 3 milhões de euros (R$ 18,5 milhões) por metas conquistadas pelo jogador.