Publicada em 09/09/2024 - 04:40 • São Paulo (SP)

O Palmeiras continua sendo uma máquina de títulos e de fazer dinheiro. O clube acumulou o saldo de R$ 1,2 bilhão em negociações na última década, desde 2015, justamente quando começou sua nova ascensão no cenário nacional, segundo aponta um estudo do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory).

O time comandado pelo técnico Abel Ferreira é o segundo colocado neste ranking levando em consideração apenas o futebol brasileiro, atrás apenas do Atlhetico-PR, que teve um saldo de quase R$ 40 milhões a mais (200 milhões de euros do Furacão contra 194 do Verdão). Na lista mundial, o time paulista aparece em 18° lugar.

Maiores vendas do Palmeiras

Terceira maior venda do clube na história, Gabriel Jesus foi negociado ao Manchester City, da Inglaterra, em 2016, por 32 milhões de euros.

A dupla da Seleção Brasileira, por sua vez, aparece na liderança. Vendido ao Real Madrid, da Espanha, por 72 milhões de euros (considerando metas previstas em contrato), Endrick aparece em segundo na lista. Isso porque, 12 milhões de euros foram destinados para o pagamento de impostos.

Com isso, a última grande revelação da Academia de Futebol liderada a lista. Neste ano, Estêvão, de apenas 17 anos, anos acertou com o Chelsea, da Inglaterra, por 61,5 milhões de euros, e se transformou na maior venda do Palmeiras.

Maiores contratações do Palmeiras no período

Miguel Borja (atacante): 12 milhões de euros - 2017

Maurício (meia): 10,5 milhões de euros - 2024

Flaco López (atacante): 9,5 milhões de euros - 2022

Matías Viña (lateral-esquerdo): 8,3 milhões de euros - 2020

Artur (atacante): 8 milhões de euros - 2023