John Textor planeja tirar Abel Ferreira do Palmeiras, diz jornal

Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 21:52 • Rio de Janeiro (RJ)

Dono da SAF do Botafogo, John Textor planeja contratar o técnico Abel Ferreira para o Everton caso confirme a compra do clube da Premier League. O português tem vínculo com o Palmeiras até dezembro de 2025.

O empresário é um admirador do trabalho do comandante do Verdão e a multa para tirá-lo do clube de Leila Pereira não é vista como um problema para o norte-americano. No entanto, ainda restam etapas para que Textor finalize a compra dos Toffees.

Caso executa seu plano, o dono do Botafogo não deve seguir com Sean Dyche no comando do Everton. O treinador sofreu três derrotas nas três primeiras rodadas do Campeonato Inglês, e a equipe de Liverpool se encontra na lanterna da competição.

Outros nomes que são cotados para assumir o clube em caso de compra pelo John Textor é Paulo Fonseca e Olivar Glasner. No entanto, Abel Ferreira é a principal opção, e o português já deixou seu futuro em aberto.