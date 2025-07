Ceará defende invencibilidade de 8 jogos contra o Fortaleza; veja

Fortaleza e Ceará duelam neste domingo (13), a partir das 20h30 (de Brasília), valendo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá na Arena Castelão, marcando o retorno do torneio após a pausa. Analisando o retrospecto no Clássico-Rei, o Alvinegro possui oito partidas de invencibilidade contra o rival.

A última vitória do Fortaleza sobre o Ceará aconteceu no dia 1º de abril de 2023, pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense. Com o triunfo por 2 a 1 e o empate em 2 a 2 na volta, o Leão conquistou a taça pelo quinto ano consecutivo.

Desde então, os clubes se enfrentaram oito vezes, com três resultados positivos para o Ceará e cinco empates. Pelo Estadual, o Alvinegro superou o Tricolor nas decisões de 2024 e de 2025, sendo o atual bicampeão.

Partida entre Ceará e Fortaleza (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Os times não se encontram no Campeonato Brasileiro desde 2022. Na última partida, válida pelo 2º turno, o Fortaleza venceu por 1 a 0, em gol marcado por Moisés. Na primeira metade daquela competição, o Ceará triunfou pelo placar mínimo, em tento de Cléber.

Com o acesso alvinegro em 2024, o clássico voltará a acontecer no principal palco do futebol nacional. Nesta edição, o Vovô tem 15 pontos e está na 12ª posição. O Leão, em 18º lugar, possui dez pontos.

Ingressos para Fortaleza x Ceará

Os ingressos para o embate entre Fortaleza e Ceará, na Arena Castelão, já estão disponíveis. As compras podem ser realizadas pelos sites Leão Tickets e Vozão Tickets, além dos pontos de venda física. O Tricolor será o mandante do confronto.