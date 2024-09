Wendel Silva faz primeiro gol e se destaca como titular do Santos

Foto: Reinaldo Campos/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 06:30 • Santos (SP)

O atacante Wendel Silva, recém-contratado pelo Santos, marcou o primeiro gol com a camisa do Alvinegro e garantiu a vitória, no último sábado (7), sobre o Brusque por 1 a 0, em Joinville. Foi o terceiro jogo dele pelo clube. Desde que chegou, é titular na equipe de Fábio Carille.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Entre as metas estipuladas em contrato estão a participação em 60% dos 45 minutos dos jogos e 15 gols. Sendo assim, o centroavante precisa marcar mais 14 vezes para ser comprado pelo Santos.

Desde que chegou ao Alvinegro, no final de agosto, Wendel Silva foi relacionado como titular em todos os confrontos, somando 250 minutos em campo, com uma assistência e, agora, um gol.

O centroavante falou sobre a importância de ter marcado pela primeira vez.

- Foi um gol muito importante para mim. Poder ajudar a equipe, mas fico mais feliz ainda pela vitória e pelo desempenho da equipe. Espero ajudar mais, fazer mais gols e trabalhar até fazendo assistência - avaliou Wendel.

No momento, o camisa 19 disputa posição com o argentino Julio Furch e com Willian Bigode. Na partida contra o Brusque, Wendel foi substituído por Furch. Já no empate com a Ponte Preta, ele jogou os 90 minutos. Na estreia, diante do Amazonas, foi substituído no segundo tempo.

Willian Silva tem contrato com o Santos até o meio do ano de 2025 e disputará o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.