Na noite de 29 de outubro de 1995, no Brasileirão, o Botafogo viveu um dos momentos mais simbólicos de sua trajetória rumo ao título brasileiro daquele ano. Em pleno estádio de São Januário, o Glorioso venceu o Vasco por 2 a 0 com gols de seus principais atacantes — Donizete e Túlio — em um clássico recheado de tensão, rivalidade e significados. O Lance! relembra Vasco 0 x 2 Botafogo no Brasileirão 1995.

Vasco 0 x 2 Botafogo no Brasileirão 1995

A partida foi válida pela 22ª rodada do Brasileirão de 1995 e marcou um ponto de afirmação do time treinado por Paulo Autuori. Na reta final da primeira fase, o Botafogo brigava ponto a ponto com os principais concorrentes e precisava mostrar força fora de casa. O clássico, portanto, ganhou contornos decisivos para o moral da equipe e para sua classificação no grupo.

Do outro lado, o Vasco não fazia grande campanha e via no clássico uma chance de retomar a confiança e atrapalhar os planos do rival. Com Edmundo como principal nome, o time cruzmaltino não conseguiu se impor, apesar de contar com o apoio da torcida e o mando de campo.

O jogo em São Januário foi quente, equilibrado em certos momentos, mas decidido pela eficiência alvinegra. O Botafogo, mesmo jogando fora de casa, soube se impor nos momentos cruciais da partida. Donizete abriu o placar com um belo chute, após jogada em velocidade, e Túlio completou o placar com sua habitual frieza e faro de artilheiro, fazendo seu 20º gol na competição até aquele momento.

O clássico que reforçou a alma do campeão

O 2 a 0 sobre o Vasco não foi apenas mais uma vitória. Foi um clássico que ajudou a definir a personalidade do Botafogo de 1995: um time eficiente, com líderes carismáticos e decisivos, e que sabia se comportar mesmo diante da pressão. Túlio Maravilha, símbolo máximo daquela campanha, voltava a marcar após dois jogos sem balançar as redes, e mostrava que ainda seria fundamental na fase final.

O elenco contava com nomes como Wagner (goleiro), Gottardo (zagueiro e capitão), Beto e Jamir no meio-campo, além da dupla ofensiva implacável formada por Donizete e Túlio. Autuori havia conseguido montar uma equipe sólida, rápida nos contragolpes e com alto poder de decisão — especialmente nos clássicos.

A vitória sobre o Vasco, somada aos triunfos anteriores contra adversários diretos, como Palmeiras e Cruzeiro, posicionava o Botafogo com moral elevado na tabela e nos bastidores do campeonato. Era um time respeitado, que havia recuperado o orgulho do torcedor alvinegro e voltava a sonhar com um título nacional depois de quase três décadas.

Donizete e Túlio: a dupla que incendiou o clássico para o Botafogo

Os dois grandes nomes daquela noite em São Januário foram mesmo Donizete e Túlio. O primeiro, conhecido como “Pantera”, vivia excelente fase e usou sua velocidade para romper a defesa vascaína, marcar o primeiro gol e dar muito trabalho ao sistema defensivo rival. Já Túlio, o “Maravilha”, foi provocador e decisivo como de costume.

Túlio aproveitou a tensão do clássico para crescer. Recebeu provocações da torcida, respondeu com gols e ironia. Após balançar as redes no segundo tempo, foi para a comemoração diante dos torcedores rivais, o que acirrou ainda mais os ânimos em São Januário.

Mais do que o resultado em si, o clássico serviu para mostrar como o Botafogo estava pronto para os grandes desafios que viriam nas fases seguintes. A confiança do elenco aumentou, o ambiente ficou ainda mais positivo e a torcida, que há anos sofria com campanhas irregulares, passou a acreditar de vez que aquele time poderia ser campeão.

Um passo firme rumo ao título brasileiro

Com o resultado, o Botafogo consolidou sua posição no Grupo A do campeonato, acumulando pontos importantes e deixando o rival ainda mais pressionado. O Brasileirão de 1995 ainda teria confrontos duros pela frente, como os duelos decisivos contra Cruzeiro e Santos, mas a vitória no clássico representou um divisor de águas emocional.

O Botafogo terminaria a primeira fase na liderança de seu grupo e passaria por Atlético-MG nas quartas, pelo Cruzeiro na semifinal e, por fim, conquistaria o título diante do Santos na final — em dois jogos históricos, especialmente o primeiro no Maracanã, com nova atuação decisiva de Túlio.

A lembrança do clássico contra o Vasco permanece viva na memória do torcedor alvinegro como um dos símbolos daquela jornada vitoriosa. Foi mais que um jogo. Foi uma demonstração clara de que o Botafogo estava, sim, pronto para ser campeão brasileiro novamente.

Ficha Técnica – Vasco 0 x 2 Botafogo

Competição: Campeonato Brasileiro – 2ª Fase

Data: Domingo, 26 de novembro de 1995

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 16h (horário de Brasília)

Gols:

Túlio Maravilha, aos 39min do 2º tempo

Donizete, aos 44min do 2º tempo

Vasco da Gama: Carlos Germano; Cláudio Gomes, Alex Pinho, Tinho, Fabrício Eduardo; Juninho Pernambucano, Zinho, Luisinho, Pedrinho (Geovani Silva, 35’/2ºT); Leonardo, Marcelo Carioca (Pedro Renato, 12’/2ºT). Técnico: Carlos Alberto Zanata

Botafogo: Wagner; Wilson Goiano (Pedro Renato, 42’/2ºT), Wilson Gottardo, Gonçalves, Guto; Leandro Ávila, Jamir, Sérgio Manoel, Beto (Narcízio, 32’/2ºT); Donizete, Túlio Maravilha. Técnico: Paulo Autuori