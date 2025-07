O Flamengo de Renato Gaúcho já havia mostrado poder de fogo em várias ocasiões, mas tinha um tabu incômodo contra o São Paulo no Brasileirão. Desde 2017, o Rubro-Negro não vencia o Tricolor em jogos pelo campeonato nacional. Essa escrita foi quebrada com autoridade em 25 de julho de 2021, no Maracanã, em um duelo válido pela 13ª rodada. O Flamengo venceu por 5 a 1, em um jogo que teve brilho absoluto de Bruno Henrique, autor de três gols em apenas oito minutos no segundo tempo. O Lance! relembra Flamengo 5 x 1 São Paulo no Brasileirão 2021.

Flamengo 5 x 1 São Paulo no Brasileirão 2021; show de Bruno Henrique

O jogo teve momentos de tensão para a torcida rubro-negra. O São Paulo começou melhor, abriu o placar e parecia repetir o roteiro das últimas edições. Mas bastou um vacilo da zaga tricolor para que o Flamengo, mesmo em tarde irregular, mudasse o destino da partida. Bruno Henrique, que não marcava há cinco jogos, ressurgiu como protagonista e virou o placar com dois gols relâmpagos, além de completar um hat-trick que entrou para a história.

A virada acachapante desestabilizou o time de Hernán Crespo, que sofreu ainda mais dois gols — um de Gustavo Henrique e outro contra, de Welington. A vitória recolocou o Flamengo na briga pela parte de cima da tabela, enquanto o São Paulo voltou à zona de rebaixamento. O resultado também teve impacto nos bastidores: jogadores poupados, discussões à beira do campo e falhas defensivas evidentes marcaram a tarde no Maracanã.

Além do brilho de Bruno Henrique, o jogo expôs a fragilidade defensiva do São Paulo após sofrer o empate. A equipe que começou intensa e veloz terminou perdida em campo. Com o resultado, o Flamengo encerrou um jejum de quatro anos sem vencer o Tricolor no Campeonato Brasileiro e mostrou força mesmo com ausências importantes e um gramado em condições precárias.

Virada fulminante no segundo tempo e hat-trick de Bruno Henrique

O primeiro tempo foi equilibrado, com leve superioridade são-paulina. O time de Crespo entrou em campo apostando na velocidade e nas transições rápidas. Em menos de 10 minutos, o São Paulo teve duas grandes chances com Vitor Bueno e Marquinhos, mas esbarrou em Diego Alves e em sua própria imprecisão.

O Flamengo demorou a se encontrar. Sem Isla e com dificuldades no meio-campo, a equipe tentava acionar Bruno Henrique e Gabigol pelas pontas. A melhor chance surgiu aos 35 minutos, quando Bruno Henrique achou Gabigol na área, mas o chute parou em Tiago Volpi. Foi a única grande oportunidade rubro-negra antes do intervalo.

Logo no início do segundo tempo, o São Paulo confirmou sua superioridade momentânea. Após cobrança de escanteio de Rodrigo Nestor, o zagueiro Arboleda subiu de ombro e marcou: 1 a 0. Era o oitavo jogo seguido sem derrota do São Paulo contra o Flamengo no Brasileirão — até então.

Mas bastaram três minutos para Bruno Henrique mudar tudo. Aos 24, após cobrança rápida de escanteio, ele apareceu livre no primeiro pau e empatou. Três minutos depois, girou sobre Igor Vinícius e acertou um chute indefensável no ângulo: 2 a 1. Aos 32, em novo escanteio cobrado por Arrascaeta, Bruno Henrique cabeceou com precisão e fez 3 a 1, completando um hat-trick histórico.

São Paulo se perde, Fla aproveita e goleia com dois gols no fim

O São Paulo sentiu os três gols em sequência e desmoronou. O setor defensivo, que até então marcava bem, se mostrou desorganizado e vulnerável. A frustração ficou visível dentro e fora de campo. Após o terceiro gol do Flamengo, membros das comissões técnicas protagonizaram uma confusão à beira do gramado. Segundo a transmissão, o médico do Flamengo, Márcio Tannure, teria provocado o banco tricolor, gerando a reação do preparador físico Alejandro Kohan, que foi expulso.

Com o São Paulo desorientado, o Flamengo ampliou. Aos 40 minutos, em mais uma bola parada, Vitinho cobrou para o segundo pau, Rodrigo Caio escorou, e Gustavo Henrique marcou o quarto gol. Ainda houve tempo para o quinto: Welington, ao tentar cortar um cruzamento rasteiro para Michael, desviou contra o próprio gol.

O placar final foi um sonoro 5 a 1. Para o São Paulo, uma derrota humilhante; para o Flamengo, a confirmação de que o time ainda era um dos grandes favoritos ao título, mesmo com oscilações e elenco sendo poupado. O show de Bruno Henrique entrou para o rol das grandes atuações individuais do Campeonato Brasileiro de 2021.

Ficha técnica: Flamengo 5 x 1 São Paulo – 13ª rodada do Brasileirão 2021

Data: 25 de julho de 2021

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Gols:

2’ 2ºT – Arboleda (São Paulo) 24’, 27’ e 32’ 2ºT – Bruno Henrique (Flamengo) 40’ 2ºT – Gustavo Henrique (Flamengo) 46’ 2ºT – Welington (contra, Flamengo)

Flamengo: Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís (Renê); Willian Arão, Diego (Thiago Maia), Everton Ribeiro (Michael) e Arrascaeta (Vitinho); Bruno Henrique e Gabigol (Pedro)

Técnico: Renato Gaúcho

São Paulo: Tiago Volpi; Arboleda, Miranda, Bruno Alves; Igor Vinícius, Liziero, Rodrigo Nestor (Igor Gomes), Gabriel Sara (Benítez), Welington; Vitor Bueno (Rigoni) e Marquinhos (Pablo)

Técnico: Hernán Crespo

Cartões amarelos: Rodrigo Caio, Filipe Luís, Willian Arão (Flamengo); Benítez, Igor Vinícius, Marquinhos, Rigoni, Reinaldo, Welington (São Paulo)