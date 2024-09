Abel abriu o jogo sobre o futuro no Palmeiras (Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 10:20 • São Paulo (SP)

O assunto que quase todo torcedor do Palmeiras não quer ouvir é sobre o fim do ciclo do técnico Abel Ferreira no comando do time. O treinador português tem contrato até o final de 2025, e foi questionado, após a vitória sobre o Athletico, pelo Brasileirão, sobre a possibilidade de deixar o Verdão antes da data prevista.

– Se Deus quiser, e se tudo correr normalmente, vai encerrar em dezembro de 2025. Desde que cheguei ao Palmeiras, o barulho que vem é exterior. Ganhamos muito, continuamos a ganhar, já ganhando esse ano – disse Abel Ferreira, ao citar o prazo do seu atual contrato com o clube paulista.

Abel chegou ao Palmeiras no fim de 2020 e, desde então, conquistou vários títulos pelo clube em cada temporada. Até aqui, foram 10 títulos: duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa do Brasil, três Paulistas e uma Supercopa do Brasil.

Ao renovar recentemente seu vínculo com o Alviverde, Abel Ferreira garantiu sua permanência para o novo Mundial de Clubes, que será realizado no ano que vem.

- Na altura que a Leila me convenceu a renovar e continuar, perguntei quais eram os objetivos e ela disse pelo menos um título no ano - completou o português.

A presidente Leila Pereira, inclusive, já afirmou que, se for reeleita ao fim deste ano, pretende convencer o treinador a permanecer até o encerramento de seu ciclo como mandatária, que será no final de 2027.