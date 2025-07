Apesar da intimidade com o vôlei de praia, do qual representou o Brasil e conquistou medalhas olímpicas, Emanuel Rego também é um assíduo acompanhante do futebol. O ex-jogador é torcedor fanático do Athletico-PR, mas o momento do Furacão está longe de ser o melhor possível.

Em campanha ruim no Brasileirão de 2024, o clube foi rebaixado para o segundo escalão do futebol nacional, e tenta se recuperar neste ano, ocupando a sexta colocação da Série B atualmente. Durante a Corrida do Time Brasil, em junho, Emanuel conversou com a reportagem do Lance! e analisou o momento dos paranaenses.

- Nesse momento estamos calados, esperando uma boa fase. Realmente o ano passado, de centenário, a gente esperava que seria um ano especial, e não foi. Mas como a gente é apaixonado pelo clube, espera que ele faça o retorno à Série A e volte a ser o que ele era - declarou.

Em momentos anteriores, Emanuel declarou ter ido pela primeira vez ao estádio em 1980, com apenas sete anos. Sua primeira final foi o returno do Campeonato Paranaense de 1985, entre Athletico e Londrina, vencida pelo Furacão por 3 a 0 na Arena da Baixada - hoje Ligga Arena.

Emanuel é torcedor fanático do Athletico-PR e conversou com o Lance! sobre momento do clube (Foto: Reprodução)

Torcedor do Athletico-PR, Emanuel elege jogo especial da carreira

O ex-jogador, considerado um dos maiores ídolos da história do esporte brasileiro, também escolheu a partida mais importante de sua carreira. Medalhista de ouro em Atenas-2004, ao lado de Ricardo, o curitibano escolheu a semifinal das Olimpíadas daquele ano como o compromisso mais especial da trajetória que viveu no esporte.

- Eu e Ricardo tínhamos a possibilidade de chegar à final e garantir medalha, e esse jogo foi um dos "piores". 2 a 1, um jogo muito difícil, mas foi ali que tive a sensação de ser pela primeira vez um medalhista olímpico. Então essa alegria de ganhar a primeira semifinal olímpica é inesquecível - afirmou ao Lance!.