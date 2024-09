John Textor tira sarro do Flamengo em nova postagem nas redes sociais, confira

John Textor, dono da SAF do Botafogo. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 18:27 • Redação do Lance!

John Textor voltou a alfinetar o Flamengo nas redes sociais. Na madrugada deste domingo (8), o acionista da SAF do Botafogo fez uma postagem ironizando os interesses do Rubro-Negro na implementação do fair play financeiro no futebol brasileiro. O assunto foi discutido em uma reunião na última segunda (2), na sede da CBF.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Confira a publicação:

Post de John Textor ironiza o Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram)

-Foto antiga, novo significado: camisa do Flamengo R$ 349, calça do Flamengo R$229. Boné azul com logo de presente do 'Gringo' (R$0)... fair play financeiro do Botafogo - afirmou Textor em publicação no Instagram.

O americano voltou a publicar a foto de um manequim de uma loja do Flamengo com um boné do Botafogo na cabeça, mas afirmou que a foto teria um novo significado: a diferença de gastos entre os clubes.

No dia 13 de agosto, Textor postou a mesma foto, mas com outra provovação ao Rubro-Negro. Na legenda, o bilionário afirmava, em tom irônico, que 'todos amam o Botafogo hoje em dia'.

Em agosto, após o Flamengo sofrer a goleada de 4 a 1 para o Glorioso, o presidente rubro-negro Rodolfo Landim abriu o jogo sobre o tema em um grupo de Whatsapp com sócios do clube.

-Acho que só neste ano eles já investiram 75 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões), ou seja, aproximadamente o número que você apresentou como sendo desde 2021. Isso para um clube que teve um faturamento de R$ 322 milhões no ano passado. Sejam bem-vindos aos tempos de SAF sem fair play financeiro.