Partida foi marcada pelo retorno do público fora do estádio durante a pandemia.

A base cruz-maltina foi decisiva para garantir uma vitória crucial no clássico carioca válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Jogando em São Januário, o Vasco venceu o Botafogo por 3 a 0 na segunda partida de Vanderlei Luxemburgo no retorno ao comando técnico do time. Com gols de Talles Magno, Andrey e Yago Pikachu, o Cruzmaltino respirou na luta contra o rebaixamento e deixou o rival ainda mais afundado na tabela. O Lance! relembra Vasco 3 x 0 Botafogo no Brasileirão 2020.

Vasco 3 x 0 Botafogo no Brasileirão 2020

A vitória representou mais do que três pontos: trouxe alívio para a torcida vascaína, esperança de reação no campeonato e o brilho de jovens formados na base do clube. Do outro lado, o Botafogo ampliou a crise. Com mais uma derrota, a equipe alvinegra seguiu estacionada na penúltima colocação e viu a distância para o primeiro time fora do Z-4 chegar a nove pontos, consolidando um cenário dramático para a reta final do torneio.

Além da importância no contexto da tabela, o jogo marcou também o reencontro de Talles Magno com seu melhor futebol. O jovem atacante, que havia estreado justamente contra o Botafogo em 2019 sob o comando de Luxemburgo, voltou a ser decisivo. Seu desempenho inspirou o restante da equipe, que construiu o resultado com autoridade no primeiro tempo e segurou o adversário na etapa final.

Outro destaque foi a participação de torcedores na chegada da equipe a São Januário. Mesmo em tempos de pandemia e sem público permitido nos estádios, um grupo se reuniu do lado de fora, com cantos e sinalizadores, para recepcionar os jogadores. O gesto foi um símbolo do apoio incondicional da torcida em um dos momentos mais difíceis da história recente do clube.

A noite dos meninos: Talles, Andrey e Pikachu decidem no clássico em São Januário

O Vasco começou melhor e dominou as ações desde os primeiros minutos. Vanderlei Luxemburgo escalou o jovem Cayo Tenório na lateral direita, mantendo Yago Pikachu como ponta. A aposta deu certo. A equipe teve mais posse de bola, ocupou o campo ofensivo e criou boas chances na etapa inicial. A primeira grande oportunidade veio com Cano, que quase marcou aos 27 minutos, mas Kanu salvou em cima da linha.

Aos 21 minutos, saiu o primeiro gol da noite. O lateral Henrique cruzou da esquerda, e Talles Magno subiu livre de marcação, aproveitando a falha de Victor Luis, para cabecear com precisão e fazer 1 a 0. O atacante voltou a brilhar em um jogo importante e foi bastante celebrado pelos companheiros. Era o símbolo de uma base que ainda sonhava em salvar o clube da queda.

Apesar de manter o domínio, o Vasco diminuiu o ritmo no segundo tempo, e o Botafogo tentou reagir. Eduardo Barroca promoveu mudanças e lançou o time ao ataque. A pressão, no entanto, esbarrou na limitação técnica e na organização da defesa cruz-maltina. As principais tentativas esbarraram no nervosismo ou nas escolhas equivocadas no terço final do campo.

O segundo gol veio aos 32 minutos do segundo tempo. Em contra-ataque rápido, Germán Cano segurou a bola e tocou para Andrey, que finalizou com categoria da intermediária. A bola foi no canto direito de Diego Cavalieri, que não conseguiu alcançar. Foi o lance que praticamente selou o destino do clássico e colocou fim às esperanças alvinegras.

Nos acréscimos, veio o golpe final. Yago Pikachu sofreu pênalti, pediu a bola e cobrou com precisão. Após um 2020 sem marcar, o jogador caiu no choro na comemoração, aliviando a pressão pessoal e celebrando a importância do gol para o clube. O 3 a 0 no placar confirmou uma atuação segura, madura e decisiva — e evidenciou o valor dos jogadores formados em casa.

Do lado do Botafogo, restaram as lamentações. Victor Luis foi mal na marcação, sobretudo no gol de Talles. Josué Welison e Romildo não conseguiram controlar o meio-campo, e Pedro Raul ficou isolado no ataque. Nem mesmo a entrada de veteranos como Cícero, Bruno Nazário e Kalou foi suficiente para mudar o panorama da partida.

Enquanto o Vasco já projetava a próxima partida contra o Coritiba em São Januário, o Botafogo precisava juntar os cacos para visitar o Santos na Vila Belmiro. A derrota no clássico aprofundou a crise no clube de General Severiano, que parecia caminhar sem rumo rumo ao rebaixamento à Série B.

Ficha técnica - Vasco 3 x 0 Botafogo

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 10 de janeiro de 2021, domingo

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Marcelo Van Gasse e Alex Ang Ribeiro (ambos de SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Gols: Talles Magno, aos 21 minutos do primeiro tempo (1-0); Andrey, aos 32' (2-0), e Yago Pikachu aos 51 minutos do segundo tempo (3-0);

Vasco: Fernando Miguel; Cayo Tenório (Jadson), Werley, Leandro Castan, Henrique; Bruno Gomes (Marcos Júnior), Leo Gil (Caio Lopes), Juninho (Andrey); Yago Pikachu, Talles Magno (Gabriel Pec) e Germán Cano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Botafogo: Diego Cavalieri; Kevin (Barrandeguy), Kanu, Sousa, Victor Luis; Zé Welison, Romildo (Cícero), Kelvin (Lecaros); Warley (Bruno Nazário), Rhuan (Kalou) e Pedro Raul. Técnico: Eduardo Barroca