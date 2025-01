Jogos de ontem no futebol: resultados no Brasil e no mundo (30/1)

Os jogos de ontem (30) no futebol tiveram uma noite de artilheiro. Gabigol desencantou com três gols na vitória do Cruzeiro sobre o Itabirito por 4 a 1, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Mineiro. Foi o primeiro hat-trick do atacante desde 2021 e a primeira vez em que Gabigol marcou três vezes nos 45 minutos iniciais de uma partida. No Maracanã, Wallace Yan, campeão intercontinental sub-20 pelo Flamengo, abriu caminho para a vitória dos profissionais do clube por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca. Confira os resultados da quinta-feira (30).

Jogos de ontem no futebol: quinta-feira (30)

Campeonato Carioca (6ª rodada)

Nova Iguaçu 1 x 1 Bangu

Boavista 0 x 0 Madureira

Flamengo 2 x 0 Sampaio Corrêa

Campeonato Gaúcho (3ª rodada)

Pelotas 1 x 0 Avenida

Campeonato Mineiro (4ª rodada)

Itabirito 1 x 4 Cruzeiro

Campeonato Baiano (5ª rodada)

Juazeirense 0 x 2 Porto-BA

Jacuipense 1 x 0 Colo Colo-BA

Campeonato Paranaense (6ª rodada)

Coritiba 4 x 0 Andraus

Campeonato Pernambucano (4ª rodada)

Decisão 3 x 0 Petrolina

Náutico 2 x 0 Maguary

Liga Europa da Uefa (última rodada da fase de liga)

Ajax 2 x 1 Galatasaray

Athletic Bilbao 3 x 1 Viktoria Plzen

Dynamo Kiev 1 x 0 Rigas

Midjytlland 2 x 2 Fenerbahce

Twente 1 x 0 Besiktas

FCSB 0 x 2 Manchester United

Ferencváros 4 x 3 AZ

Lyon 1 x 1 Ludogorets

Maccabi Tel Aviv 0 x 1 Porto

Nice 1 x 1 Bodo/Glimt

Olympiakos 3 x 0 Qarabag

Rangers 2 x 1 Union Saint-Gilloise

Real Sociedad 2 x 0 Paok

Roma 2 x 0 Eintrach Frankfurt

Anderlecht 3 x 4 Hoffenheim

Slavia Praga 2 x 2 Malmö

Braga 1 x 0 Lazio

Tottenham 3 x 0 Elfsborg

Campeonato Sul-Americano Sub-20 (4ª rodada do Grupo B)

Equador 2 x 3 Brasil

Colômbia 3 x 2 Bolívia

Classificação do Grupo B: 1º Argentina, 7 pontos (classificada para o Hexagonal Final); 2º Colômbia (classificada para o Hexagonal Final), 7; 3º Brasil, 6 (classificado para o Hexagonal Final); 4º Equador, 3; 5º Bolívia, 0.

Campeonato Catarinense (5ª rodada)

Santa Catarina 2 x 1 Marcílio Dias

Campeonato Cearense (3ª rodada)

Fortaleza 1 x 0 Maracanã

Tirol 4 x 0 Cariri

Campeonato Maranhense (5ª rodada)

Imperatriz 3 x 0 Viana

Campeonato Brasiliense (3ª rodada)

Brasiliense 3 x 0 Legião

Campeonato Paraibano (5ª rodada)

Treze 3 x 0 Esporte de Patos