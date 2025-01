No retorno ao Maracanã, Flamengo vence Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca

Em partida que marcou o retorno do Flamengo ao Maracanã, o time de Filipe Luís venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (30). No confronto, válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca, os gols da vitória foram de Wallace Yan e Charly Alcaraz, ambos no segundo tempo. O Rubro-Negro poupou a maioria dos titulares, visando a decisão da Supercopa Rei contra o Botafogo no domingo.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 10 pontos, na quarta posição. O Sampaio Corrêa, na 11ª colocação, tem seis.

Como foi o jogo

O Flamengo foi predominante em campo. A grande chance no primeiro tempo foi aos 22 minutos, com dobradinha entre Varela e Matheus Gonçalves pela direita. Juninho, entretanto, não aproveitou e desperdiçou a oportunidade. A partir daí, a equipe da Gávea criou inúmeras chances, mas faltou criatividade para ir ao intervalo à frente no placar.

Juninho durante a partida do Flamengo contra o Sampaio Corrêa (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A equipe de Filipe Luís voltou do intervalo levando um susto. Em bobeada de Charly Alcaraz e Cleiton, Iacovelli ficou cara a cara com Matheus Cunha, mas chutou para fora. Posteriormente, o cenário ficou parecido com o da etapa anterior, com a equipe mandante controlando a bola, enquanto o adversário se mantinha retraído no campo de defesa.

O primeiro gol saiu aos 30', quando Wallace Yan, de cabeça, mandou a bola para o fundo da rede. Ainda deu tempo para Charly Alcaraz, aos 42 minutos, ampliar o marcador e fechar a vitória. Destaque para Luiz Araújo, autor das duas assistências.

O que vem pela frente para Flamengo e Sampaio Corrêa

O próximo jogo do Flamengo será contra o Botafogo no domingo (2), pela Supercopa Rei, em Belém. Já o Sampaio Corrêa encara o Bangu, pelo Carioca, também no domingo.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2X0 SAMPAIO CORRÊA

TAÇA GUANABARA - 6ª RODADA DO CAMPEONATO CARIOCA

🗓️ Data e horário: 30 de janeiro de 2025, 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Wallace Yan, 30'/2°T (1-0); Alcaraz, 42'/2°T (2-0)

🟨 Cartões amarelos: Cleiton e Charly Alcaraz (FLA); Lucas Carvalho, Alan Franco e Dantas (SAM)

🏟️ Público presente: 20.455

💰Renda: R$ 936.573,00

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Matheus Cunha, Varela (Varela), Cleiton, João Victor e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Allan e Alcaraz (Guilherme Gomes); Matheus Gonçalves (Luiz Araújo), Cebolinha (Arrascaeta) e Juninho (Wallace Yan).

SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Alfredo Sampaio)

Zé Carlos, Lucas Carvalho, Meirelles, Thuram e Guilherme; Pablo, Agu (Alan Franco) e Pernão (Luan); Octávio (Rodrigo Dantas), Max e Elias (Iacovelli).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Júlio César de Oliveira

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis

🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

