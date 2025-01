Com hat-trick de Gabigol, Cruzeiro vence o Itabirito pelo Mineiro

Com show do atacante Gabigol, o Cruzeiro não teve dificuldade para golear o Itabirito por 4 a 1, nesta quinta-feira (30), na Arena Independência, no encerramento da quarta rodada do Campeonato Mineiro. Gabigol, que ainda não havia marcado com a camisa celeste, fez três ainda no primeiro tempo. Marquinhos completou a goleada, também na primeira etapa, e Luan descontou para o Gato do Mato.

Com a vitória, a Raposa recuperou a liderança do Grupo C, com sete pontos, dois à frente do Aymorés, de Ubá. O Gato do Mato, com apenas um ponto, é o lanterna do Grupo B.

Sob o comando interino de Wesley Carvalho, o Cruzeiro foi uma equipe mais solta em campo. Dudu aparecia bem pela esquerda, e Gabigol participava bastante das jogadas. Logo aos 5 minutos, o ex-jogador do Palmeiras levantou na área, e Gabi pegou de primeira, mas a bola passou por cima do gol. Aos 11 minutos, Dudu sofreu falta na área. A torcida gritou o nome de Gabigol. Ele bateu mal o pênalti, mas aproveitou rebote de Rodolfo para fazer o primeiro gol pelo Cruzeiro.

Gabigol comemora com os companheiros gol contra o Itabirito (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Aos 30 minutos, Gabigol roubou a bola do zagueiro Jamerson, entrou na área e tocou entre as pernas do goleiro Rodolfo. O terceiro gol saiu em seguida: Matheus Pereira levantou a bola na área e Marquinhos cabeceou no canto esquerdo de Rodolfo.

Nos acréscimos, com ajuda do VAR, o árbitro marcou mão de Serginho na área. Novamente, Gabigol pegou a bola, mas, dessa vez, bateu bem, deslocando o goleiro do Itabirito.

O Itabirito, mandante do jogo, diminuiu no início do segundo tempo, após Kaiki fazer falta em Léo Reis na área. Luan, ex-Cruzeiro e Palmeiras, converteu o pênalti. Apesar de ter atuado melhor, o Gato do Mato não conseguiu mais diminuir o placar. Aos 40 minutos, Bruno Menezes passou por Cássio e acertou a trave. A Raposa, por sua vez, aliviou a pressão e pouco criou na etapa final.

Na próxima rodada, Cruzeiro e Itabirito jogam em casa, no domingo (2)

Pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, domingo (2), o Cruzeiro joga contra o Uberlândia, às 18h30, no Mineirão. E o Itabirito, em busca da primeira vitória, volta a atuar no Independência, contra o Aymorés, às 16h.

✅ FICHA TÉCNICA

ITABIRITO 1 X 4 CRUZEIRO

CAMPEONATO MINEIRO 2025 - 4a. RODADA

🗓️ Data e horário: Quinta-feira, 30 de janeiro de 2025, 19 h

📍 Local: Arena Independência - Belo Horizonte

🥅 Gols: Gabigol (13'/1°T) e (30'/1°T), Marquinhos (33'/1°T), Gabigol (53'/1°T) e Luan (2'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Matheus Henrique e Lucas Romero (Cruzeiro), Luan, Victor Sallinas, Serginho e Crecci (Itabirito)



⚽ ESCALAÇÕES

ITABIRITO (Técnico: Cícero Júnior)

Rodolfo, Daniel Fagundes (Patric), Jamerson, Victor Sallinas e Bryan (Bruno Menezes); Serginho (Alexsander), Crecci, David Lucas e Léo Reis; Ramon (Hulk) e Jô (Luan).

CRUZEIRO (Técnico: Wesley Carvalho)

Cássio, William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Kaiki (Villalba); Lucas Romero (Eduardo), Matheus Henrique e Matheus Pereira (Bolasie); Marquinhos (Lautaro Diaz), Gabigol e Dudu (Christian).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Michel Patrick Costa Guimarães

🚩 Assistentes: Pablo Almeida Costa e Ricardo Júnio de Souza

4️⃣ Quarto árbitro: Raphael Noeinstein de Araújo Alves

🖥️ VAR: Wagner Reway