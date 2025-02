Jogos de ontem no futebol: resultados no Brasil e no mundo (2/2)

O domingo pelos gramados não ficou marcado apenas pela festa do título da Supercopa do Brasil pelo Flamengo, que derrotou o Botafogo por 3 a 1, debaixo de chuva, no Mangueirão, em Belém. Outros resultados também foram destaque: Gabigol e Dudu voltaram a brilhar pelo Cruzeiro, no triunfo celeste sobre o Uberlândia, também por 3 a 1, no Mineirão; o Palmeiras goleou o Guarani por 4 a 1, no Brinco de Ouro; o Ceará goleou o Barbalha por 5 a 0, no Presidente Vargas; e no clássico goiano, no Serra Dourada, deu Vila Nova: 1 a 0 sobre o Goiás.

Jogos de ontem no futebol: domingo (2)

Supercopa Rei (final)

Botafogo 1 x 3 Flamengo

🏆 Flamengo campeão da Supercopa Rei

Campeonato Paulista (6ª rodada)

Água Santa 0 x 1 Ponte Preta

Guarani 1 x 4 Palmeiras

Campeonato Carioca (7ª rodada)

Sampaio Corrêa 3 x 0 Bangu

Portuguesa-RJ 0 x 1 Nova Iguaçu

Fluminense 1 x 1 Boavista

Campeonato Mineiro (5ª rodada)

Democrata GV 2 x 4 Pouso Alegre

Itabirito 0 x 0 Aymorés

Cruzeiro 3 x 1 Uberlândia

Campeonato Gaúcho (4ª rodada)

Brasil de Pelotas 1 x 0 São José

Guarany de Bagé 1 x 0 Pelotas

Internacional 1 x 0 Avenida

Campeonato Inglês (24ª rodada)

Brentford 0 x 2 Tottenham

Manchester United 0 x 2 Crystal Palace

Arsenal 5 x 1 Manchester City

Campeonato Espanhol (22ª rodada)

Barcelona 1 x 0 Alavés

Valencia 2 x 1 Celta

Osasuna 2 x 1 Real Sociedad

Betis 2 x 2 Athletic Bilbao

Campeonato Italiano (23ª rodada)

Juventus 4 x 1 Empoli

Fiorentina 2 x 1 Genoa

Milan 1 x 1 Internazionale

Roma 1 x 1 Napoli

Campeonato Alemão (20ª rodada)

Eintracht Frankfurt 1 x 1 Wolfsburg

Bayer Leverkusen 3 x 1 Hoffenheim

Campeonato Francês (20ª rodada)

Toulouse 1 x 1 Nice

Angers 1 x 1 Le Havre

Reims 1 x 2 Nantes

Rennes 1 x 0 Strasbourg

Olympique de Marselha 3 x 2 Lyon

Campeonato Português (20ª rodada)

Sporting 3 x 1 Farense

Estrela da Amadora 2 x 3 Benfica

Campeonato Capixaba (4ª rodada)

Rio Branco-ES 0 x 0 Rio Branco VN

Vilavelhense 2 x 0 Nova Venécia

Jaguaré 0 x 2 Desportiva Ferroviária

Campeonato Baiano (6ª rodada)

Jacobina 0 x 2 Juazeirense

Porto-BA 1 x 2 Jequié

Campeonato Cearense (4ª rodada)

Ferroviário 1 x 0 Maracanã

Ceará 5 x 0 Barbalha

Campeonato Pernambucano (4ª rodada)

Maguary 5 x 0 Decisão

Retrô 1 x 0 Náutico

Petrolina 0 x 0 Central

Campeonato Paraibano (6ª rodada)

Treze 2 x 1 Botafogo-PB

Auto Esporte-PB 2 x 3 Esporte de Patos

Campeonato Potiguar (6ª rodada)

Santa Cruz de Natal 1 x 1 Laguna

Campeonato Maranhense (6ª rodada)

Viana 1 x 2 Iape

Maranhão 3 x 2 Imperatriz

Campeonato Piauiense (4ª rodada)

Oeirense 1 x 1 Parnahyba

Campeonato Sergipano (5ª rodada)

América de Propriá 3 x 0 Guarany-SE

Confiança 4 x 0 Lagarto

Campeonato Paranaense (7ª rodada)

São Joseense 2 x 1 Londrina

Andraus 1 x 3 Athletico-PR

Cianorte 4 x 1 Coritiba

Campeonato Catarinense (6ª rodada)

Santa Catarina 2 x 2 Figueirense

Caravaggio 1 x 0 Hercílio Luz

Marcílio Dias 0 x 0 Concórdia

Campeonato Goiano (6ª rodada)

Goianésia 1 x 1 Aparecidense

Abecat Ouvidorense 0 x 2 Anápolis

Vila Nova 1 x 0 Goiás

Campeonato Brasiliense (4ª rodada)

Ceilândia 0 x 1 Brasiliense

Legião 0 x 4 Samambaia

Campeonato Mato-Grossense (6ª rodada)

Primavera-MT 1 x 1 Sport Sinop

Academia 0 x 1 Cuiabá

Campeonato Sul-Mato-Grossense (4ª rodada)

Ivinhema 1 x 0 Dourados

Naviraiense 4 x 1 Aquidauanense

Coxim 0 x 1 Operário-MS

Águia Negra 1 x 1 Costa Rica

Campeonato Paraense (4ª rodada)

Castanhal 1 x 1 Águia de Marabá

São Francisco-PA 1 x 2 Bragantino-PA

Santa Rosa 2 x 1 Paysandu

Campeonato Amazonense (3ª rodada)

Manaus 2 x 2 Amazonas

Manauara 2 x 0 Parintins

Princesa do Solimões 1 x 1 São Raimundo-AM

Campeonato Acreano (2ª rodada)

Vasco-AC 1 x 0 São Francisco-AC

Galvez 2 x 2 Humaitá

Campeonato Rondoniense (1ª rodada)

Ji-Paraná 1 x 3 Guaporé