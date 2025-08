O Palmeiras é amplo favorito na partida contra o Vitória, marcada para as 19h30 deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela 18ª rodada do Brasileirão, mas o Rubro-Negro tem uma esperança que vem do banco de reservas. Com passagens por Corinthians e Santos, o técnico Fábio Carille sabe muito bem como enfrentar o Verdão e conta com um histórico positivo contra o rival paulista.

Carille já jogou contra o Palmeiras 13 vezes, nove pelo Corinthians e quatro pelo Santos. Foram oito vitórias, um empate e quatro derrotas neste recorte (64% de aproveitamento). No auge da carreira, quando ainda comandava o Timão, o treinador era um verdadeiro algoz do Alviverde, já que venceu sete confrontos, empatou um e só perdeu uma vez, e, mesmo quando saiu derrotado, comemorou o título paulista de 2018.

Já na passagem pelo Santos, o cenário foi um pouco diferente. Em quatro jogos, foram três derrotas e uma vitória. O único triunfo aconteceu no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista do ano passado, quando bateu o Palmeiras por 1 a 0 na Vila Belmiro. Mas, no jogo da volta, o time de Carille não resisitiu à pressão e foi superado por 2 a 0.

Carille, atual técnico do Vitória, ao lado de Abel Ferreira antes da final do Paulistão 2024 entre Santos e Palmeiras (Foto: Rodrigo Corsi/Ag.Paulistão)

Jogos de Carille contra o Palmeiras:

Corinthians 1 x 0 Palmeiras - 1ª fase de Paulistão 2017;✅

Palmeiras 0 x 2 Corinthians - 13ª rodada do Brasileirão 2017;✅

Corinthians 3 x 2 Palmeiras - 32ª rodada do Brasileirão 2017;✅

Corinthians 2 x 0 Palmeiras - 1ª fase do Paulistão 2018;✅

Corinthians 0 x 1 Palmeiras - 1ª final do Paulistão 2018;❌

Palmeiras 0 x 1 Corinthians - 2ª final do Paulistão 2018;✅

Corinthians 1 x 0 Palmeiras - 5ª rodada do Brasileirão 2018;✅

Palmeiras 0 x 1 Corinthians - 1ª fase do Paulistão 2019;✅

Corinthians 1 x 1 Palmeiras - 13ª rodada do Brasileirão 2019;🔄

Santos 0 x 2 Palmeiras - 30ª rodada do Brasileirão 2021;❌

Palmeiras 2 x 1 Santos - 1ª fase do Paulistão 2024;❌

Santos 1 x 0 Palmeiras - 1ª final do Paulistão 2024;✅

Palmeiras 2 x 0 Santos - 2ª final do Paulistão 2024.❌

Neste domingo, Carille vai tentar fazer valer o histórico contra o Palmeiras para vencer seu segundo jogo no comando do Vitória e afastar o time da zona de rebaixamento. O Rubro-Negro está na 15ª posição, com 17 pontos.

