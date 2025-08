O Atlético-MG derrotou o Flamengo por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Galo abriu vantagem na eliminatória do torneio, jogando no Maracanã. Agora, os mineiros atuam por um empate no jogo de volta, na Arena MRV. Esta foi a primeira vez que o alvinegro venceu o rival interestadual fora de casa pela competição.

Foi o quinto confronto entre as equipes com o mando flamenguista, o Flamengo havia vencido os outros quatro jogos.

O primeiro confronto foi válido pelas quartas de final do torneio em 2006, onde o Flamengo levou a melhor e se classificou. O seguinte veio oito anos depois, em 2014. Desta vez, mesmo com os cariocas vencendo em casa por 2 a 0, o Galo foi quem levou a melhor, com uma virada histórica, vencendo por 4 a 1 o jogo de volta.

Em 2022 as equipes se enfrentaram pelas quartas de final, com o Flamengo levando a melhor. O confronto de 2024 foi válido pelo título. Pela primeira vez as equipe decidiram o título da Copa do Brasil, que ficou com o Flamengo, por vencer as duas partidas.

2006 - Flamengo 4 x 1 Galo - quartas de final

2014 - Flamengo 2 x 0 Galo - semifinal

2022 - Flamengo 2 x 0 Galo - oitavas de final

2024 - Flamengo 3 x 1 Galo - final

2025 - Flamengo 0 x 1 Galo - oitavas de final

Dois anos sem vencer

Além desse feito, o Atlético conseguiu quebrar outro tabu. O Galo não vencia o Flamengo há quase dois anos. A última vitória havia sido justamente no Maracanã, em novembro de 2023, quando o Galo venceu o rival por 3 a 0.

De lá para cá haviam sido cinco jogos, sem contar o de ontem, com quatro vitórias flamenguistas e um empate.

Agenda

O elenco masculino profissional do Atlético retorna para Belo Horizonte na manhã desta sexta-feira. O voo atleticano está previsto para às 9h45 (de Brasília). O dia não será de folga, os jogadores do Galo treinam na parta da tarde, às 15h, no centro de treinamento do clube.

