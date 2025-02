Com gols de Gabigol e Dudu, Cruzeiro volta a vencer no Mineiro

O Cruzeiro voltou a vencer pelo Campeonato Mineiro, neste domingo (2): 3 a 1 sobre o Uberlândia, no Mineirão, pela quinta rodada - na quinta-feira (30), havia goleado o Itabirito por 4 a 1, no Independência. Desde julho do ano passado, quando ganhou de Juventude e Botafogo, pelo Brasileiro, a Raposa não vencia duas partidas seguidas.

Com a vitória, o Cruzeiro chegou aos 10 pontos na liderança do Grupo C. O Uberlândia é o lanterna do Grupo A, com seis pontos. Dois outros integrantes do Grupo C também jogaram neste domingo. O Pouso Alegre derrotou o Democrata-GV por 4 a 2, em Governador Valadares, e chegou aos cinco pontos. O Aymorés empatou sem gol com o Itabirito, no Independência, e está com seis pontos.

O técnico interino do Cruzeiro, Wesley Carvalho, optou por poupar alguns titulares, como William, Lucas Romero, Matheus Pereira e Dudu. E cima da hora não pôde contar com o goleiro Cássio, que passou mal no vestiário. A falta de entrosamento atrapalhou a equipe no início da partida, e o Uberlândia aproveitou para abrir o placar, aos 11 minutos, após vacilo da defesa celeste. Jean Silva recebeu na área, driblou Kaiki e Léo Aragão e chutou para o gol vazio.

O Cruzeiro não demorou para reagir. Aos 22 minutos, após tentativa de Bolasie, Matheus Henrique pegou a sobra na pequena área e chutou forte, no alto do gol. O jogo continuou equilibrado, e o time do Triângulo perdeu duas boas chances, com Rayne, que Léo Aragão salvou, e Alison Mira. No final do primeiro tempo, a bola bateu na mão do lateral Douglas na área. Gabigol cobrou o pênalti, deslocando o goleiro Thiago Braga.

Matheus Henrique fez o gol de empate do Cruzeiro contra o Uberlândia (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro voltou para o segundo tempo com o atacante Dudu. A partida continuou equilibrada, com o Uberlândia criando boa oportunidade de gol com Ruan chutando de fora da área, para defesa de Léo Aragão, aos 18 minutos. Dudu quase fez o primeiro na sua volta ao clube, mas Thiago Braga desviou.

Mas, aos 34 minutos, após boa jogada de Marquinhos pela direita, Dudu, na segunda trave, cabeceou para o gol, quebrando também o jejum particular de gols - desde 2023, o ex-atacante do Palmeiras não marcava.

Cruzeiro e Uberlândia voltam a jogar pelo Mineiro no meio da semana

Pela sexta rodada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro faz o clássico contra o América, quarta-feira (5), no Independência, às 22h, e o time do Triângulo joga na quinta-feira (6), no Parque do Sabiá, contra o Democrata-GV.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 3 X 1 UBERLÂNDIA

CAMPEONATO MINEIRO - 5a. RODADA

🗓️ Data e horário: Domingo, 2 de fevereiro, 18h30

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte

🥅 Gols: Jean Silva (11'/1°T), Matheus Henrique (22'/1°T), Gabigol (41'/1°T) e Dudu (34'/2°T),



⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Wesley Carvalho)

Cássio, Fagner, João Marcelo (Jonathan Jesus), Fabrício Bruno e Kaiki; Walace (Matheus Pereira), Matheus Henrique (Marquinhos), Christian e Eduardo (Lucas Silva); Gabigol e Bolasie (Dudu).

UBERLÂNDIA (Técnico: Marcelo Caranhato)

Thiago Braga; Douglas, Glauco, Rayne e Ruan; Jorge Magé (Rodrigão), Guilherme Escuro (Felipe Benedetti) e Michael Paulista (Michel Borges); Jean Silva, Alison Mira (Léo Martins) e Fernandinho (Aslen).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Antônio Márcio Teixeira da Silva

🚩 Assistentes: Pablo Almeida Costa e Emílio Junio Nascimento Santos

4️⃣ Quarto árbitro: João Luiz Gomes Neto

🖥️ VAR: Vinícius Gomes do Amaral