Palmeiras goleia o Guarani e volta a vencer pelo Campeonato Paulista

Palmeiras venceu o Guarani por 4 a 1, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, neste domingo (2). Richard Ríos, Maurício e Estêvão, duas vezes, marcaram para o Verdão, enquanto Deni Junior diminuiu o placar para os mandantes.

continua após a publicidade

Os comandados de Abel Ferreira voltaram a vencer na competição após duas rodadas. A partida marcou uma pausa no rodízio do elenco promovido pelo treinador, e o time que iniciou o jogo pode ser considerado a força máxima. A mudança surtiu efeito, e o Palmeiras teve um início avassalador, com dois gols em 15 minutos.

Com o resultado, o Verdão se consolida na segunda posição do Grupo D, com 11 pontos, dois à frente da Ponte Preta. Apesar do tropeço, o Guarani caiu para a segunda colocação do Grupo B, com sete pontos, a mesma pontuação do Santos, o líder.

continua após a publicidade

Como foi o jogo?

A partida começou movimentada e o gol do Palmeiras não demorou a sair. Aos sete minutos, Raphael Veiga cobrou escanteio, Richard Ríos subiu mais que a defesa adversária e cabeceou para abrir o placar. Revelado pelo Guarani, o jogador não comemorou o gol.

Em vantagem no placar, o Verdão seguiu pressionando. Aos 12 minutos, a marcação na defesa surtiu efeito, Maurício roubou a bola, finalizou de fora da área e ampliou a vantagem do Palmeiras no Brinco de Ouro da Princesa.

continua após a publicidade

A equipe de Abel Ferreira seguiu com o domínio da partida e controlou a vantagem no placar. Raphael Veiga teve duas boas chance para marcar o terceiro. Aos 22 minutos, cobrou falta com categoria para boa defesa de Gabriel Mesquita. Nos acréscimos, acertou o alvo. Estêvão fez boa jogada na área, a zaga tentou afastar, mas o meia finalizou forte para balançar as redes. O VAR apontou impedimento na origem da jogada e o árbitro anulou o gol.

O Verdão voltou ainda melhor no segundo tempo. Aos 12 minutos, o Guarani mais uma vez perdeu a bola no campo de defesa, Estêvão ficou com a bola, cortou o marcador, disparou de fora da área e ampliou o placar.

O Guarani esboçou uma reação metade da segunda etapa. Aos 19 minutos, Deni Junior, que havia acabado de entrar, aproveitou cruzamento de Emerson e diminuiu o placar para a equipe campineira.

Restando cinco minutos para o apito final, Piquerez, que entrou no decorrer da partida, cruzou na medida e Estêvão cabeceou para fechar a goleada do Palmeiras .

Palmeiras venceu o Guarani por 3 a 1 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O que vem por aí?

As duas equipes voltam a entrar em campo na próxima quinta-feira (6). Às 19h30 (de Brasília), o Guarani recebe o Água Santa, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. No Allianz Parque, o Palmeiras encara o Corinthians, às 20h (de Brasília). Os jogos são válidos pela sétima rodada do Paulistão.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

✅ FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 X 4 PALMEIRAS

6ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

🗓️ Data e horário: domingo, 2 de fevereiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

🥅 Gols: Richard Ríos (6'/1ºT) (1-0); Maurício (12'/1ºT) (2-0); Estêvão (12'/2ºT) (3-0); Deni Junior (19'/2ºT) (3-1); Estêvão (40'/2ºT) (4-1)

🟨 Cartões amarelos: Emerson Barbosa (GUA); Vanderlan (PAL); Aníbal Moreno (PAL); Matheus Sarará (GUA)

🟥 Cartões vermelhos:

⚽ ESCALAÇÕES

GUARANI (Técnico: Maurício Souza)

Gabriel Mesquita; Lucas Justen, Raphael, Titi (Márcio Silva) e Emerson; Nathan, Mateus Sarará e Geovane (Vinícius Kauê); Luiz Miguel (Deni Junior), João Victor (Rafael Bilu) e João Marcelo

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Murilo, Gustavo Gómez e Vanderlan (Piquerez); Aníbal Moreno (Fabinho), Richard Ríos, Maurício e Raphael Veiga (Naves); Estêvão e Facundo Torres