Promovido à Série A, o Athletico decepcionou no começo do ano, oscilou na metade da temporada e fechou com comemoração, tendo três treinadores diferentes e estrangeiros como protagonistas dentro de campo. O Lance! reuniu os números atleticanos em 2025, como artilharia, assistência e aproveitamento.

O ano rubro-negro teve um início de eliminação na semifinal do Campeonato Paranaense, em derrota por 3 a 0 para o Maringá, em plena Arena da Baixada. Maurício Barbieri foi bancado, mas durou até a sexta rodada da Série B, na goleada sofrida por 4 a 1, também em casa.

O treinador do sub-20, João Correia, ficou interinamente por três jogos até Odair Hellmann assumir em maio. O treinador pegou o Furacão na terceira fase da Copa do Brasil e a cinco pontos do G-4 na Série B, a partir da nona rodada.

O Athletico chegou até as oitavas de final do torneio mata-mata, passando por São Paulo e caindo para o Corinthians, e embalou na Segundona. O técnico ficou sete jogos sem vencer, a nove pontos do grupo do acesso, mas não acabou demitido e depois arrancou no returno, com 70,2% de aproveitamento (12V, 4E, 3D).

Lance!

Os destaques individuais ficaram com Viveros, maior contratação da história por R$ 27,4 milhões, que fez 10 gols em 25 jogos, e o meia Zapelli, garçom rubro-negro, com nove assistências e cinco gols. O artilheiro do Furacão na temporada, contudo, foi Luiz Fernando, com 13 gols.

Luiz Fernando foi o artilheiro do Athletico na temporada. Foto: Giovani Baccin/Agif/Gazeta Press

Artilharia do Athletico em 2025

1 . Luiz Fernando: 13 (5 Paranaense, 4 Copa do Brasil, 4 Série B) 2 . Viveros: 10 (1 Copa do Brasil, 9 Série B) 3 . Alan Kardec: 9 (4 Paranaense, 5 Série B) 4 . Renan Peixoto: 8 (8 Série B) 5 . Zapelli: 5 (5 Série B) 6 . João Cruz: 4 (2 Paranaense, 2 Série B) 7 . Julimar: 4 (4 Série B) 8 . Di Yorio: 4 (4 Paranaense) 9 . Dudu Kogitzki: 3 (3 Série B) 10 . Leozinho: 3 (1 Paranaense, 2 Série B) 11 . Giuliano: 3 (3 Série B) 12 . Palacios: 3 (2 Paranaense, 1 Série B) 13 . Mendoza: 2 (2 Série B) 14 . Matheus Babi: 2 (2 Paranaense) 15 . Kauã Moraes: 2 (1 Copa do Brasil, 1 Série B) 16 . Léo Derik: 1 (1 Série B) 17 . Velasco: 1 (1 Copa do Brasil) 18 . Léo Pelé: 1 (1 Série B) 19 . Esquivel: 1 (1 Copa do Brasil) 20 . Benavídez: 1 (1 Série B) 21 . Tobias Figueiredo: 1 (1 Paranaense) 22 . Tevis: 1 (1 Série B)

Gols contra: Bruno Ferreira (Andraus) e Lucas Adell (Azuriz)

Zapelli e Viveros comandaram o Athletico no returno da Série B. Foto: Ernani Ogata/Código19/Gazeta Press

Assistências do Athletico em 2025

1 . Zapelli: 9 2 . Luiz Fernando: 5 3 . Esquivel: 5 4 . Benavídez: 3 5 . Mendoza: 3 6 . Velasco: 3 7 . João Cruz: 2 8 . Patrick: 2 9 . Julimar: 2 10 . Leozinho: 2 11 . Viveros: 2 12 . Raul: 2 13 . Belezi: 1 14 . Aguirre: 1 15 . Fernando: 1 16 . Felipinho: 1 17 . Isaac: 1 18 . Alan Kardec: 1 19 . Tevis: 1 20 . Kauã Moraes: 1 21 . Palacios: 1

Números do Athletico em 2025

Temporada: 30 vitórias, 15 empates e 16 derrotas em 61 jogos, com 84 gols marcados e 62 gols sofridos.

Paranaense: 7 vitórias, 6 empates e 2 derrotas em 15 jogos, com 23 gols marcados e 13 gols sofridos.

Copa do Brasil: 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas em 8 jogos, com 8 gols marcados e 6 gols sofridos.

Série B: 19 vitórias , 8 empates e 11 derrotas em 38 jogos, com 53 gols marcados e 43 gols sofridos.

Odair Hellmann comemora acesso em Athletico 1x0 América-MG, pela Série B. Foto: Eduardo Somer/Pera Photo Press/Gazeta Press

Aproveitamento dos técnicos do Athletico em 2025

Maurício Barbieri: 12 vitórias, 7 empates e 5 derrotas em 24 jogos - 59,7%.

João Correia (interino): 1 vitória, 1 empate e 1 derrota em 3 jogos - 44,4%.

Odair Hellmann: 17 vitórias, 7 empates e 10 derrotas em 34 jogos - 56,8%.