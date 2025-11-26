Raio-X do Athletico: veja artilheiros, assistências e números em 2025
Furacão decepciona no estadual, mas se recupera nas competições nacionais
Promovido à Série A, o Athletico decepcionou no começo do ano, oscilou na metade da temporada e fechou com comemoração, tendo três treinadores diferentes e estrangeiros como protagonistas dentro de campo. O Lance! reuniu os números atleticanos em 2025, como artilharia, assistência e aproveitamento.
O ano rubro-negro teve um início de eliminação na semifinal do Campeonato Paranaense, em derrota por 3 a 0 para o Maringá, em plena Arena da Baixada. Maurício Barbieri foi bancado, mas durou até a sexta rodada da Série B, na goleada sofrida por 4 a 1, também em casa.
O treinador do sub-20, João Correia, ficou interinamente por três jogos até Odair Hellmann assumir em maio. O treinador pegou o Furacão na terceira fase da Copa do Brasil e a cinco pontos do G-4 na Série B, a partir da nona rodada.
O Athletico chegou até as oitavas de final do torneio mata-mata, passando por São Paulo e caindo para o Corinthians, e embalou na Segundona. O técnico ficou sete jogos sem vencer, a nove pontos do grupo do acesso, mas não acabou demitido e depois arrancou no returno, com 70,2% de aproveitamento (12V, 4E, 3D).
Lance!
Os destaques individuais ficaram com Viveros, maior contratação da história por R$ 27,4 milhões, que fez 10 gols em 25 jogos, e o meia Zapelli, garçom rubro-negro, com nove assistências e cinco gols. O artilheiro do Furacão na temporada, contudo, foi Luiz Fernando, com 13 gols.
Artilharia do Athletico em 2025
- Luiz Fernando: 13 (5 Paranaense, 4 Copa do Brasil, 4 Série B)
- Viveros: 10 (1 Copa do Brasil, 9 Série B)
- Alan Kardec: 9 (4 Paranaense, 5 Série B)
- Renan Peixoto: 8 (8 Série B)
- Zapelli: 5 (5 Série B)
- João Cruz: 4 (2 Paranaense, 2 Série B)
- Julimar: 4 (4 Série B)
- Di Yorio: 4 (4 Paranaense)
- Dudu Kogitzki: 3 (3 Série B)
- Leozinho: 3 (1 Paranaense, 2 Série B)
- Giuliano: 3 (3 Série B)
- Palacios: 3 (2 Paranaense, 1 Série B)
- Mendoza: 2 (2 Série B)
- Matheus Babi: 2 (2 Paranaense)
- Kauã Moraes: 2 (1 Copa do Brasil, 1 Série B)
- Léo Derik: 1 (1 Série B)
- Velasco: 1 (1 Copa do Brasil)
- Léo Pelé: 1 (1 Série B)
- Esquivel: 1 (1 Copa do Brasil)
- Benavídez: 1 (1 Série B)
- Tobias Figueiredo: 1 (1 Paranaense)
- Tevis: 1 (1 Série B)
Gols contra: Bruno Ferreira (Andraus) e Lucas Adell (Azuriz)
Assistências do Athletico em 2025
- Zapelli: 9
- Luiz Fernando: 5
- Esquivel: 5
- Benavídez: 3
- Mendoza: 3
- Velasco: 3
- João Cruz: 2
- Patrick: 2
- Julimar: 2
- Leozinho: 2
- Viveros: 2
- Raul: 2
- Belezi: 1
- Aguirre: 1
- Fernando: 1
- Felipinho: 1
- Isaac: 1
- Alan Kardec: 1
- Tevis: 1
- Kauã Moraes: 1
- Palacios: 1
Números do Athletico em 2025
Temporada: 30 vitórias, 15 empates e 16 derrotas em 61 jogos, com 84 gols marcados e 62 gols sofridos.
Paranaense: 7 vitórias, 6 empates e 2 derrotas em 15 jogos, com 23 gols marcados e 13 gols sofridos.
Copa do Brasil: 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas em 8 jogos, com 8 gols marcados e 6 gols sofridos.
Série B: 19 vitórias , 8 empates e 11 derrotas em 38 jogos, com 53 gols marcados e 43 gols sofridos.
Aproveitamento dos técnicos do Athletico em 2025
Maurício Barbieri: 12 vitórias, 7 empates e 5 derrotas em 24 jogos - 59,7%.
João Correia (interino): 1 vitória, 1 empate e 1 derrota em 3 jogos - 44,4%.
Odair Hellmann: 17 vitórias, 7 empates e 10 derrotas em 34 jogos - 56,8%.
