menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Raio-X do Athletico: veja artilheiros, assistências e números em 2025

Furacão decepciona no estadual, mas se recupera nas competições nacionais

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 26/11/2025
08:30
Jogadores elenco Athletico América-MG acesso Série B
imagem cameraAthletico conquistou o acesso na Série B contra o América-MG, na Arena. Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Gazeta Press
  • Matéria
  • Mais Notícias

Promovido à Série A, o Athletico decepcionou no começo do ano, oscilou na metade da temporada e fechou com comemoração, tendo três treinadores diferentes e estrangeiros como protagonistas dentro de campo. O Lance! reuniu os números atleticanos em 2025, como artilharia, assistência e aproveitamento.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O ano rubro-negro teve um início de eliminação na semifinal do Campeonato Paranaense, em derrota por 3 a 0 para o Maringá, em plena Arena da Baixada. Maurício Barbieri foi bancado, mas durou até a sexta rodada da Série B, na goleada sofrida por 4 a 1, também em casa.

O treinador do sub-20, João Correia, ficou interinamente por três jogos até Odair Hellmann assumir em maio. O treinador pegou o Furacão na terceira fase da Copa do Brasil e a cinco pontos do G-4 na Série B, a partir da nona rodada.

continua após a publicidade

O Athletico chegou até as oitavas de final do torneio mata-mata, passando por São Paulo e caindo para o Corinthians, e embalou na Segundona. O técnico ficou sete jogos sem vencer, a nove pontos do grupo do acesso, mas não acabou demitido e depois arrancou no returno, com 70,2% de aproveitamento (12V, 4E, 3D).

Lance!

Os destaques individuais ficaram com Viveros, maior contratação da história por R$ 27,4 milhões, que fez 10 gols em 25 jogos, e o meia Zapelli, garçom rubro-negro, com nove assistências e cinco gols. O artilheiro do Furacão na temporada, contudo, foi Luiz Fernando, com 13 gols.

continua após a publicidade
Luiz Fernando gol comemoração Athletico Operário-PR
Luiz Fernando foi o artilheiro do Athletico na temporada. Foto: Giovani Baccin/Agif/Gazeta Press

Artilharia do Athletico em 2025

    1.
  1. Luiz Fernando: 13 (5 Paranaense, 4 Copa do Brasil, 4 Série B)
    2. 2.
  2. Viveros: 10 (1 Copa do Brasil, 9 Série B)
    3. 3.
  3. Alan Kardec: 9 (4 Paranaense, 5 Série B)
    4. 4.
  4. Renan Peixoto: 8 (8 Série B)
    5. 5.
  5. Zapelli: 5 (5 Série B)
    6. 6.
  6. João Cruz: 4 (2 Paranaense, 2 Série B)
    7. 7.
  7. Julimar: 4 (4 Série B)
    8. 8.
  8. Di Yorio: 4 (4 Paranaense)
    9. 9.
  9. Dudu Kogitzki: 3 (3 Série B)
    10. 10.
  10. Leozinho: 3 (1 Paranaense, 2 Série B)
    11. 11.
  11. Giuliano: 3 (3 Série B)
    12. 12.
  12. Palacios: 3 (2 Paranaense, 1 Série B)
    13. 13.
  13. Mendoza: 2 (2 Série B)
    14. 14.
  14. Matheus Babi: 2 (2 Paranaense)
    15. 15.
  15. Kauã Moraes: 2 (1 Copa do Brasil, 1 Série B)
    16. 16.
  16. Léo Derik: 1 (1 Série B)
    17. 17.
  17. Velasco: 1 (1 Copa do Brasil)
    18. 18.
  18. Léo Pelé: 1 (1 Série B)
    19. 19.
  19. Esquivel: 1 (1 Copa do Brasil)
    20. 20.
  20. Benavídez: 1 (1 Série B)
    21. 21.
  21. Tobias Figueiredo: 1 (1 Paranaense)
    22. 22.
  22. Tevis: 1 (1 Série B)

Gols contra: Bruno Ferreira (Andraus) e Lucas Adell (Azuriz)

➡️ Veja mais notícias do Athletico

Zapelli Viveros Athletico América-MG Série B
Zapelli e Viveros comandaram o Athletico no returno da Série B. Foto: Ernani Ogata/Código19/Gazeta Press

Assistências do Athletico em 2025

    1.
  1. Zapelli: 9
    2. 2.
  2. Luiz Fernando: 5
    3. 3.
  3. Esquivel: 5
    4. 4.
  4. Benavídez: 3
    5. 5.
  5. Mendoza: 3
    6. 6.
  6. Velasco: 3
    7. 7.
  7. João Cruz: 2
    8. 8.
  8. Patrick: 2
    9. 9.
  9. Julimar: 2
    10. 10.
  10. Leozinho: 2
    11. 11.
  11. Viveros: 2
    12. 12.
  12. Raul: 2
    13. 13.
  13. Belezi: 1
    14. 14.
  14. Aguirre: 1
    15. 15.
  15. Fernando: 1
    16. 16.
  16. Felipinho: 1
    17. 17.
  17. Isaac: 1
    18. 18.
  18. Alan Kardec: 1
    19. 19.
  19. Tevis: 1
    20. 20.
  20. Kauã Moraes: 1
    21. 21.
  21. Palacios: 1

Números do Athletico em 2025

Temporada: 30 vitórias, 15 empates e 16 derrotas em 61 jogos, com 84 gols marcados e 62 gols sofridos.

Paranaense: 7 vitórias, 6 empates e 2 derrotas em 15 jogos, com 23 gols marcados e 13 gols sofridos.

Copa do Brasil: 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas em 8 jogos, com 8 gols marcados e 6 gols sofridos.

Série B: 19 vitórias , 8 empates e 11 derrotas em 38 jogos, com 53 gols marcados e 43 gols sofridos.

Odair Hellmann Athletico América-MG Série B
Odair Hellmann comemora acesso em Athletico 1x0 América-MG, pela Série B. Foto: Eduardo Somer/Pera Photo Press/Gazeta Press

Aproveitamento dos técnicos do Athletico em 2025

Maurício Barbieri: 12 vitórias, 7 empates e 5 derrotas em 24 jogos - 59,7%.

João Correia (interino): 1 vitória, 1 empate e 1 derrota em 3 jogos - 44,4%.

Odair Hellmann: 17 vitórias, 7 empates e 10 derrotas em 34 jogos - 56,8%.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias