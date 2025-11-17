O meia João Cruz fez um gol 'á la Ronaldinho Gaúcho' na vitória do Athletico por 2 a 1 contra a Ferroviária-SP no domingo (16), na Fonte Luminosa, pela 37ª rodada da Série B. O jogador iniciou a virada que colocou o Furacão a um empate do retorno à Série A.

O time rubro-negro perdia de 1 a 0, em uma falha do goleiro Santos, quando teve uma falta pelo lado esquerdo. João Cruz, que entrou na segunda etapa, mandou a bola na área e encobriu o arqueiro Dênis Júnior. Depois, Renan Peixoto fez de cabeça no último minuto e garantiu o triunfo em Araraquara (SP).

O lance do meio-campista atleticano lembrou o gol de falta de Ronaldinho Gaúcho nas quartas de final da Copa do Mundo de 2002 contra a Inglaterra, que também iniciou a virada por 2 a 1. A diferença é que o camisa 10 da Seleção estava na ponta direita.

- Eu falei: 'Deus, me ajuda que preciso que esse lance seja gol'. Eu cruzei, mas acabou sendo um gol meu. Na hora que fui bater a falta, eu vi o goleiro pouco adiantado e é até engraçado que, no sábado (15), antes do treino, ficou eu e o Madson batendo do mesmo lugar, brincando em fazer o gol. Pude chutar, ver o goleiro adiantado para fazer esse gol - afirmou, em entrevista à rádio TMC.

João Cruz entrou aos 33 minutos da segunda etapa na vaga do atacante Mendoza, em uma alteração até surpreendente. O jogador de 19 anos perdeu espaço com o técnico Odair Hellmann e tinha jogado apenas 22 minutos no returno da Série B - 17 contra o Avaí e cinco diante do Amazonas nas 32ª e 34ª rodadas, respectivamente.

- É uma decisão do treinador. O grupo estava vindo muito bem, com muitas vitórias, e é uma decisão dele. Na hora que precisou, eu pude corresponder à altura. Eu tenho uma história desde os 12 anos aqui. É um gol com sentimento enorme e estou feliz por ter conseguido. Esse clube me acolheu quando era pequeno e participar deste momento não tenho nem explicações. É maravilhoso - completou.

João Cruz no Athletico

João Cruz vai até a torcida do Athletico comemorar a vitória em Araraquara (SP). Foto: Vinicius Silva/Agif/Gazeta Press

Com o gol, João Cruz chegou a três em 30 partidas na temporada, além de duas assistências. O jogador de 19 anos foi titular em 12 oportunidades.

No clube desde 2019, no sub-13, o meio-campsita se profissionalizou no ano passado e soma 56 partidas com a camisa rubro-negra, tendo cinco gols e três passes decisivos. João Cruz ainda acumula convocações para as categorias de formação da Seleção.

Athletico na Série B

O Athletico manteve a vice-liderança, com 62 pontos, um ponto acima da quinta Chapecoense. Para conquistar o acesso, o Furacão precisa apenas do empate na última rodada.

Athletico x América-MG: domingo (23), às 16h30, Arena da Baixada