Flamengo 'ganha' jogo extra com sub-20 no Carioca; entenda

O Flamengo terá estreia antecipada no Campeonato Carioca e, com isso, "ganhou" um jogo a mais com os reservas na competição. Ainda sem o elenco principal, o Rubro-Negro enfrentará a Portuguesa com o time sub-20 no próximo domingo (11), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, em partida válida pela quinta rodada da competição.

Segundo o regulamento do Cariocão, os clubes serão obrigados a utilizar as "equipes principais" após a terceira rodada do torneio. No art. 43 do documento, é prevista perda de cotas em caso de descumprimento da regra sem motivo justo. Confira abaixo o trecho.

"Art. 43 – A associação que, sem justo motivo, assim reconhecido pelo DCO da FERJ, deixar de utilizar sua equipe considerada principal, após a 3ª Rodada da Taça Guanabara, perderá o valor correspondente a totalidade de sua cota fixa mínima de direito de transmissão do contrato coletivo e, caso já a tenha recebido ou não faça jus, pagará uma multa equivalente a cota mínima estabelecida para um dos clubes grandes aderente, que será revertida em benefício dos demais clubes participantes do campeonato e signatários do contrato de transmissão coletiva".

Desta forma, como o duelo com a Portuguesa é válido pela quinta rodada, o Flamengo poderia ficar passível de punição por utilizar os jovens da base. O elenco principal rubro-negro segue de férias e só se reapresenta na próxima segunda-feira (12), dia seguinte à partida.

O Lance! entrou em contato com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e questionou se o regulamento seria aplicado para punir o Rubro-Negro. Em resposta, a entidade afirmou que "será adotado o bom senso" e o caso é considerado um motivo justo para a utilização do sub-20, portanto, não haverá punição.

O Flamengo, por sua vez, afirma que a antecipação do jogo partiu da própria Ferj. Inicialmente, o duelo estava marcado para 31 de janeiro, e a antecipação ocorreu em função da Supercopa do Rei. O Mais Querido enfrenta o Corinthians em Brasília no dia 1º de fevereiro.

Flamengo 'ganha' jogo extra com reservas

Com a decisão da Ferj, o Rubro-Negro terá uma partida a mais para jogar com os jovens da base, caso assim deseje. Também questionada pelo Lance!, a Ferj afirmou que, mesmo com o jogo extra antes do previsto, o clube da Gávea ainda poderá utilizar equipe alternativa até a terceira rodada.

A tendência, contudo, é que o elenco principal estreia na temporada antes da obrigação. O Flamengo tem clássico com o Vasco na terceira rodada, no próximo dia 21, e é esperado que o clube mande a campo os profissionais. Desta forma, além do confronto com a Portuguesa no próximo domingo (11), o sub-20 representará o Mais Querido também diante de Bangu e Volta Redonda.

