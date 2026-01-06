Flamengo 'ganha' jogo extra com sub-20 no Carioca; entenda
Rubro-Negro tem estreia antecipada com partida válida pela quinta rodada contra a Portuguesa
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo terá estreia antecipada no Campeonato Carioca e, com isso, "ganhou" um jogo a mais com os reservas na competição. Ainda sem o elenco principal, o Rubro-Negro enfrentará a Portuguesa com o time sub-20 no próximo domingo (11), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, em partida válida pela quinta rodada da competição.
Ferj confirma local de estreia do Flamengo no Carioca
Flamengo
Campeonato Carioca 2026: confira novo regulamento, times e tabela detalhada
Futebol Nacional
Com Filipe Luís, Flamengo volta a iniciar temporadas consecutivas com mesmo técnico após 14 anos
Flamengo
➡️ Com Filipe Luís, Flamengo volta a iniciar temporadas consecutivas com mesmo técnico após 14 anos
Segundo o regulamento do Cariocão, os clubes serão obrigados a utilizar as "equipes principais" após a terceira rodada do torneio. No art. 43 do documento, é prevista perda de cotas em caso de descumprimento da regra sem motivo justo. Confira abaixo o trecho.
"Art. 43 – A associação que, sem justo motivo, assim reconhecido pelo DCO da FERJ, deixar de utilizar sua equipe considerada principal, após a 3ª Rodada da Taça Guanabara, perderá o valor correspondente a totalidade de sua cota fixa mínima de direito de transmissão do contrato coletivo e, caso já a tenha recebido ou não faça jus, pagará uma multa equivalente a cota mínima estabelecida para um dos clubes grandes aderente, que será revertida em benefício dos demais clubes participantes do campeonato e signatários do contrato de transmissão coletiva".
Desta forma, como o duelo com a Portuguesa é válido pela quinta rodada, o Flamengo poderia ficar passível de punição por utilizar os jovens da base. O elenco principal rubro-negro segue de férias e só se reapresenta na próxima segunda-feira (12), dia seguinte à partida.
O Lance! entrou em contato com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e questionou se o regulamento seria aplicado para punir o Rubro-Negro. Em resposta, a entidade afirmou que "será adotado o bom senso" e o caso é considerado um motivo justo para a utilização do sub-20, portanto, não haverá punição.
O Flamengo, por sua vez, afirma que a antecipação do jogo partiu da própria Ferj. Inicialmente, o duelo estava marcado para 31 de janeiro, e a antecipação ocorreu em função da Supercopa do Rei. O Mais Querido enfrenta o Corinthians em Brasília no dia 1º de fevereiro.
➡️ Ferj confirma local de estreia do Flamengo no Carioca
Flamengo 'ganha' jogo extra com reservas
Com a decisão da Ferj, o Rubro-Negro terá uma partida a mais para jogar com os jovens da base, caso assim deseje. Também questionada pelo Lance!, a Ferj afirmou que, mesmo com o jogo extra antes do previsto, o clube da Gávea ainda poderá utilizar equipe alternativa até a terceira rodada.
A tendência, contudo, é que o elenco principal estreia na temporada antes da obrigação. O Flamengo tem clássico com o Vasco na terceira rodada, no próximo dia 21, e é esperado que o clube mande a campo os profissionais. Desta forma, além do confronto com a Portuguesa no próximo domingo (11), o sub-20 representará o Mais Querido também diante de Bangu e Volta Redonda.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
- Matéria
- Mais Notícias