Vitão tem data para chegar ao Rio e se apresentar ao Flamengo
Zagueiro é o primeiro reforço rubro-negro para a temporada de 2026
O Flamengo já tem data para receber o primeiro reforço de 2026. Vitão chegará ao Rio de Janeiro na próxima quinta-feira (8) para se apresentar e iniciar os trabalhos no novo clube após deixar o Internacional.
A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande. O zagueiro de 25 anos já havia desembarcado na capital fluminense no último dia 30 para passar por bateria de exames médicos.
Na ocasião, o defensor falou brevemente com a imprensa na chegada ao aeroporto, disse que está muito feliz com o acerto e revelou conversa com o técnico Filipe Luís. Ele havia interrompido férias em Maragogi, no litoral de Alagoas, e agora retorna à cidade para assinar o contrato e começar a jornada no Flamengo.
Negociação entre Flamengo e Internacional por Vitão
O Flamengo pagará ao Internacional cerca de 6 milhões de euros (R$ 39,2 milhões), além de abater a dívida pendente do Colorado pelo volante Thiago Maia, atualmente (com juros) na casa dos 5 milhões de euros (R$ 32,7 milhões).
Antes de fechar com o time carioca, que desejava a contratação desde o ano passado, Vitão estava apalavrado com o Cruzeiro e tinha até conversado com o técnico Tite. No entanto, a frustração da diretoria mineira com a demora dos gaúchos para a resposta definitiva fez com que o clube pulasse fora e abrisse caminho para o desfecho positivo do interesse flamenguista.
O zagueiro se encaixa no perfil buscado pelo diretor José Boto: atletas de menos de 26 anos. A meta do português é rejuvenescer o elenco rubro-negro. Além disso, Vitão tem as características cruciais para um jogador da posição no esquema de Filipe Luís e compartilhada pelos novos concorrentes de Flamengo (Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo): técnica e boa saída de bola.
