Flamengo x Portuguesa: informações sobre venda de ingressos para estreia do Carioca
Equipes se enfrentam em partida antecipada da quinta rodada do estudual
O Flamengo divulgou as informações sobre a venda de ingressos para a estreia no Campeonato Carioca 2026, diante da Portuguesa, em partida antecipada da quinta rodada. O jogo será disputado no próximo domingo (11) às 18h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.
As vendas começam nesta terça-feira (7), com prioridade para sócios-torcedores. As entradas estão disponíveis de forma escalonada, conforme o plano de associação, com abertura ao público geral pela internet a partir de quarta-feira. A torcida visitante terá comercialização separada.
Data e horário de abertura das vendas
- 07/01, às 16h: Nação Maraca 1 (1 estrela) / Nação Sem Fronteiras
- 07/01, às 18h: Nação Maraca 1
- 07/01, às 20h: Nação Maraca 2 (2 estrelas)
- 08/01, às 10h: Nação Maraca 2 (1 estrela)
- 08/01, às 12h: Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)
- 08/01, às 14h: Nação Maraca 3
- 08/01, às 16h: Público geral (online)
- 11/01, às 18h: Encerramento das vendas online
*Sócios do plano Nação Sem Fronteiras podem adquirir até dois ingressos, desde que ainda não tenham utilizado o benefício na temporada.
Valores dos ingressos
Arquibancada Verde (Flamengo)
- Inteira: R$ 60
- Meia-entrada: R$ 30
- Sócio-torcedor: R$ 15
Arquibancada Amarela (Flamengo)
- Inteira: R$ 60
- Meia-entrada: R$ 30
- Sócio-torcedor: R$ 15
Arquibancada Azul (Flamengo)
- Inteira: R$ 60
- Meia-entrada: R$ 30
- Sócio-torcedor: R$ 15
Arquibancada Branca (Misto)
- Inteira: R$ 80
- Meia-entrada: R$ 40
- Sócio-torcedor: R$ 20
Arquibancada Laranja (Portuguesa)
- Inteira: R$ 60
- Meia-entrada: R$ 30
As vendas para a torcida da Portuguesa serão realizadas exclusivamente pelo site futebolcard.com.
