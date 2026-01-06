menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Flamengo x Portuguesa: informações sobre venda de ingressos para estreia do Carioca

Equipes se enfrentam em partida antecipada da quinta rodada do estudual

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/01/2026
17:37
CAMPEONATO BRASILEIRO 2025: MIRASSOL X FLAMENGO
imagem cameraRelacionado para o Carioca, Guilherme comemora gol pelo Flamengo contra o Mirassol (Foto: Cleder Rodrigues Damasceno/RP FOTOPRESS/GazetaPress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo divulgou as informações sobre a venda de ingressos para a estreia no Campeonato Carioca 2026, diante da Portuguesa, em partida antecipada da quinta rodada. O jogo será disputado no próximo domingo (11) às 18h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo 'ganha' jogo extra com sub-20 no Carioca; entenda

As vendas começam nesta terça-feira (7), com prioridade para sócios-torcedores. As entradas estão disponíveis de forma escalonada, conforme o plano de associação, com abertura ao público geral pela internet a partir de quarta-feira. A torcida visitante terá comercialização separada.

Data e horário de abertura das vendas

  • 07/01, às 16h: Nação Maraca 1 (1 estrela) / Nação Sem Fronteiras
  • 07/01, às 18h: Nação Maraca 1
  • 07/01, às 20h: Nação Maraca 2 (2 estrelas)
  • 08/01, às 10h: Nação Maraca 2 (1 estrela)
  • 08/01, às 12h: Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)
  • 08/01, às 14h: Nação Maraca 3
  • 08/01, às 16h: Público geral (online)
  • 11/01, às 18h: Encerramento das vendas online

*Sócios do plano Nação Sem Fronteiras podem adquirir até dois ingressos, desde que ainda não tenham utilizado o benefício na temporada.

Valores dos ingressos

Arquibancada Verde (Flamengo)
  • Inteira: R$ 60
  • Meia-entrada: R$ 30
  • Sócio-torcedor: R$ 15
Arquibancada Amarela (Flamengo)
  • Inteira: R$ 60
  • Meia-entrada: R$ 30
  • Sócio-torcedor: R$ 15
Arquibancada Azul (Flamengo)
  • Inteira: R$ 60
  • Meia-entrada: R$ 30
  • Sócio-torcedor: R$ 15
Arquibancada Branca (Misto)
  • Inteira: R$ 80
  • Meia-entrada: R$ 40
  • Sócio-torcedor: R$ 20
Arquibancada Laranja (Portuguesa)
  • Inteira: R$ 60
  • Meia-entrada: R$ 30

As vendas para a torcida da Portuguesa serão realizadas exclusivamente pelo site futebolcard.com.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Raulino de Oliveira - Volta Redonda
Estádio Raulino Oliveira, em Volta Redonda, recebe duelo entre Flamengo e Portuguesa pelo Campeonato Carioca 2026 (Foto: arquivo / Secom VR)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias