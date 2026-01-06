Flamengo x Portuguesa: informações sobre venda de ingressos para estreia do Carioca

O Flamengo divulgou as informações sobre a venda de ingressos para a estreia no Campeonato Carioca 2026, diante da Portuguesa, em partida antecipada da quinta rodada. O jogo será disputado no próximo domingo (11) às 18h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo 'ganha' jogo extra com sub-20 no Carioca; entenda

As vendas começam nesta terça-feira (7), com prioridade para sócios-torcedores. As entradas estão disponíveis de forma escalonada, conforme o plano de associação, com abertura ao público geral pela internet a partir de quarta-feira. A torcida visitante terá comercialização separada.

Data e horário de abertura das vendas

07/01, às 16h: Nação Maraca 1 (1 estrela) / Nação Sem Fronteiras

07/01, às 18h: Nação Maraca 1

07/01, às 20h: Nação Maraca 2 (2 estrelas)

08/01, às 10h: Nação Maraca 2 (1 estrela)

08/01, às 12h: Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)

08/01, às 14h: Nação Maraca 3

08/01, às 16h: Público geral (online)

11/01, às 18h: Encerramento das vendas online

*Sócios do plano Nação Sem Fronteiras podem adquirir até dois ingressos, desde que ainda não tenham utilizado o benefício na temporada.

Valores dos ingressos

Arquibancada Verde (Flamengo)

Inteira: R$ 60

Meia-entrada: R$ 30

Sócio-torcedor: R$ 15

Arquibancada Amarela (Flamengo)

Inteira: R$ 60

Meia-entrada: R$ 30

Sócio-torcedor: R$ 15

Arquibancada Azul (Flamengo)

Inteira: R$ 60

Meia-entrada: R$ 30

Sócio-torcedor: R$ 15

Arquibancada Branca (Misto)

Inteira: R$ 80

Meia-entrada: R$ 40

Sócio-torcedor: R$ 20

Arquibancada Laranja (Portuguesa)

Inteira: R$ 60

Meia-entrada: R$ 30

As vendas para a torcida da Portuguesa serão realizadas exclusivamente pelo site futebolcard.com.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo