Internacional está vendendo atacante para o Catar; veja o valor

O Internacional está vendendo o atacante Wesley para o Catar. A notícia foi divulgada no final da tarde desta sexta-feira (29) pelo jornalista André Hernan, do canal ESPN. Conforme apurou o Lance!, as tratativas com o Al-Rayyan estão avançadas. Por isso, o camisa 21 não deve atuar contra o Fortaleza, neste domingo (31), pelo Campeonato Brasileiro. A oferta catari é de 10 milhões de euros, cerca de R$ 63,5 milhões, pelo câmbio atual.

Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O valor ajudaria o Colorado a diminuir a diferença para chegar à meta de R$ 160 milhões em vendas de atletas. Até o momento, já entraram nos cofres do colorado R$ 83,2 milhões.

Anúncio da venda deve ocorrer em breve

De acordo com informações obtidas pelo Lance!, os clubes já trocaram de documentos e as chances de o negócio ser fechado em breve são consideradas altas. O Inter detém 50% dos direitos econômicos do jogador. Assim, receberia 5 milhões de euros (cerca de R$ 31,5 milhões). Os outros 50% pertencem ao Palmeiras.

Com esse valor, o Colorado ainda teria que negociar mais R$ 45 milhões para chegar aos R$ 160 milhões previstos no orçamento de 2025. Apesar de Wesley ser titular absoluto do time do técnico Roger Machado, mesmo tendo marcado somente um gol no ano, a direção alvirrubra não impôs dificuldades para a concretização do negócio.

Wesley teve proposta dos EUA

Mesmo com a má fase em 2025 o interesse no jogador se manteve em alta nos últimos meses. O 21 teve o nome ligado a interesses do América do México, em junho e, mais recentemente, do Portland Timbers, dos EUA.

O time estado-unidense ofereceu 8 milhões de dólares, em torno de R$ 45 milhões no câmbio atual, em julho. O Inter, porém, não aceitou a proposta por entender ser possível ganhar mais dinheiro com o atleta.