Titular fala sobre sondagens, mas diz que foco é o Internacional

Com o Mercado da Bola em ebulição desde sua abertura, o nome o atacante Wesley do Internacional voltou ao noticiário. O camisa 21, que vem de boas atuações, mas marcou apenas um gol no ano, tem sido alvo de sondagens de clubes do fora do Brasil. Em janeiro, o América do México procurou o Colorado. Agora, o Portland Timbers, da MLS, apresentou uma proposta milionária. Nenhuma das ofertas agradaram a direção alvirrubra.

O atleta de 26 anos atuou em 28 dos 33 jogos do Inter no ano, somando 2.134 minutos. Marcou apenas um gol, na Copa do Brasil, e deu três assistências.

Atacante se diz focado

Apesar do interesse, o Internacional manteve a postura de só liberar o jogador diante de uma oferta que valorize sua parcela dos direitos econômicos. Sendo assim, as negociações continuam, mas o foco de Wesley segue no desempenho dentro de campo, como comentou na zona mista após a vitória de 1 a 0 sobre o Ceará, no domingo (20), no Beira-Rio.

– Acho que é normal as sondagens, com o desempenho que tive na temporada anterior e os jogos que estamos fazendo agora, mas estou focado no Inter. O que for para acontecer vai acontecer naturalmente, vamos focar nos próximos jogos do Inter que é o que importa – declarou.

Inter detém 50% dos direitos econômicos

Vale lembrar que o Colorado detém apenas 50% dos direitos econômicos do atacante. Dessa maneira, a oferta de 8 milhões de dólares – cerca de R$ 44,6 milhões na cotação desta terça-feira (22) – feita pelo Portland resultaria em 4 milhões de dólares ou R$ 22,3 milhões para os cofres alvirrubros.

Por isso, o clube mantém sua exigência: só negocia Wesley se a proposta atingir o total de 16 milhões de dólares (R$ 89,1 milhões), com metade ficando no Beira-Rio.