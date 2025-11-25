Abel escala Palmeiras com time alternativo para enfrentar o Grêmio no Brasileirão

O técnico Abel Ferreira disse que jogou a toalha no Cameponato Brasileiro, já que a três rodadas do fim, o Flamengo tem quatro pontos de vantagem na ponta. Pensando nisso, o treinador mantém o foco do Palmeiras 100% na disputa da final da Libertadores, no próximo sábado (29), em Lima, no Peru, justamente contra o Rubro-Negro. Portanto, o duelo contra o Grêmio de logo mais, às 21h30 (de Brasília), em Porto Alegre, terá um time alternativo.

continua após a publicidade

➡️ Entenda por que titulares do Palmeiras foram poupados de viagem a Porto Alegre

O elenco viajou para o Rio Grande do Sul na véspera do duelo, na segunda-feira (24), mas sem 11 jogadores que ficaram na capital paulista por mais um dia para um processo de recuperação a pedido da comissão técnica, segundo apurou o Lance!.

O grupo que chegou depois e não vai a campo enfrentar o Grêmio tem: Carlos Miguel (goleiro); Gustavo Gómez, Murilo e Bruno Fuchs (zagueiros); Joaquín Piquerez e Khellven (laterais); Andreas Pereira, Raphael Veiga e Allan (meias); Flaco López e Vitor Roque (atacantes).

continua após a publicidade

Desses, apenas o lateral-esquerdo Piquerez e os meio-campistas Andreas Pereira e Allan estão no banco de reservas, mas não devem atuar.

Escalação do Palmeiras contra o Grêmio:

Marcelo Lomba; Giay, Benedetti, Micael e Jefté; Aníbal Moreno, Emi Martínez, Mauricio e Felipe Anderson; Sosa e Facundo Torres.

Pendurados: Weverton, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Piquerez, Lucas Evangelista, Veiga, Facundo Torres, Flaco López, Aníbal Moreno e Vitor Castanheira (auxiliar técnico).

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras