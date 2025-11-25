Abel escala Palmeiras com time alternativo para enfrentar o Grêmio no Brasileirão
Equipes se enfrentam nesta terça-feira (25), em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Nacional
- Matéria
- Mais Notícias
O técnico Abel Ferreira disse que jogou a toalha no Cameponato Brasileiro, já que a três rodadas do fim, o Flamengo tem quatro pontos de vantagem na ponta. Pensando nisso, o treinador mantém o foco do Palmeiras 100% na disputa da final da Libertadores, no próximo sábado (29), em Lima, no Peru, justamente contra o Rubro-Negro. Portanto, o duelo contra o Grêmio de logo mais, às 21h30 (de Brasília), em Porto Alegre, terá um time alternativo.
Entenda por que titulares do Palmeiras foram poupados de viagem a Porto Alegre
Palmeiras
Palmeiras divulga orientações para torcedores que vão à final da Libertadores
Palmeiras
Torcedores de Palmeiras e Flamengo trocam socos em Lima às vésperas da final da Libertadores
Fora de Campo
➡️ Entenda por que titulares do Palmeiras foram poupados de viagem a Porto Alegre
O elenco viajou para o Rio Grande do Sul na véspera do duelo, na segunda-feira (24), mas sem 11 jogadores que ficaram na capital paulista por mais um dia para um processo de recuperação a pedido da comissão técnica, segundo apurou o Lance!.
O grupo que chegou depois e não vai a campo enfrentar o Grêmio tem: Carlos Miguel (goleiro); Gustavo Gómez, Murilo e Bruno Fuchs (zagueiros); Joaquín Piquerez e Khellven (laterais); Andreas Pereira, Raphael Veiga e Allan (meias); Flaco López e Vitor Roque (atacantes).
Desses, apenas o lateral-esquerdo Piquerez e os meio-campistas Andreas Pereira e Allan estão no banco de reservas, mas não devem atuar.
Escalação do Palmeiras contra o Grêmio:
Marcelo Lomba; Giay, Benedetti, Micael e Jefté; Aníbal Moreno, Emi Martínez, Mauricio e Felipe Anderson; Sosa e Facundo Torres.
Pendurados: Weverton, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Piquerez, Lucas Evangelista, Veiga, Facundo Torres, Flaco López, Aníbal Moreno e Vitor Castanheira (auxiliar técnico).
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias