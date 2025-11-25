Atlético-MG tem mudanças para enfrentar o Flamengo; veja escalação

Passado o vice da Copa Sul-Americana para o Lanús, o Atlético-MG virou a chave para o duelo com o Flamengo, nesta terça-feira (25), que pode valer o título do Brasileirão para o Rubro-Negro dentro da Arena MRV. O técnico Jorge Sampaoli promoveu mudanças em relação ao time que iniciou a partida no Paraguai, no último sábado.

Sem o esquema com três zagueiros, o Atlético-MG vai a campo com: Everson, Saraiva, Vitor Hugo, Alonso e Natanael; Alan Franco, Alexsander, Guilherme Arana e Bernard; Dudu e Hulk.

Do outro lado, o Flamengo vai a campo com: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Luiz Araújo, Wallace Yan e Samuel Lino.

O Rubro-Negro pode ser campeão na Arena MRV, assim como na Copa do Brasil de 2024. Para isso, precisa vencer o Galo e torcer por uma derrota do Palmeiras — um empate deixaria o nono título encaminhado por causa do número de vitórias e o saldo de gols (50 x 29).

Atlético-MG x Flamengo

36° rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: Globo e Premiere

🟨 Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

⚽ Escalações

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson, Saraiva, Vitor Hugo, Alonso e Natanael; Alan Franco, Alexsander, Guilherme Arana e Bernard; Dudu e Hulk.

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Luiz Araújo, Wallace Yan e Samuel Lino.