menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Alan Patrick volta a treinar, mas Internacional segue com uma dúvida

Meia se recuperou de virose. Bruno Tabata, porém, segue fora dos trabalhos

Alan Patrick, meia do Internacional
imagem cameraAlan Patrick, meia do Internacional em treino no CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 29/08/2025
16:25
  • Matéria
  • Mais Notícias

O técnico do Internacional, Roger Machado, teve uma boa notícia no treino da manhã desta sexta-feira (29), no CT Parque Gigante. Recuperado de virose que o tirou dos demais trabalhos da semana, o meia Alan Patrick participou do penúltimo trabalho de preparação para o jogo contra o Fortaleza, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bruno Tabata, porém, continuou fora das atividades. Se não voltar neste sábado (31), deve ficar de fora do confronto de domingo (31), no Beira-Rio.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O duelo com o Leão está marcado para as 20h30min (de Brasília), no estádio Beira-Rio. O Colorado precisa voltar a vencer – o que não acontece na sua cancha a cinco confrontos – para afastar a crise.

Camisa 10 retornou aos trabalhos

Conforme apurou o Lance!, Alan Patrick, que havia ficado de fora das atividades desde terça (26), voltou aos treinos na manhã desta sexta. O camisa 10 havia sido acometido de uma virose que o impediu trabalhar com bola no gramado. Com sua participação normal no penúltimo trabalho da semana, sua presença no time para domingo está confirmada.

continua após a publicidade

Enquanto isso, a principal dúvida da equipe fica por conta de Bruno Tabata, que segue com dores musculares e a cuidados do departamento médico. Caso não possa atuar, o meia deve dar lugar a Carbonero.

Alternativas para o lugar de Tabata

Caso o colombiano ainda não esteja 100% para iniciar a partida, as alternativas do técnico Roger Machado seriam Bruno Henrique, Vitinho, Gustavo Prado ou Valencia. No caso do camisa 8, o uruguaio Alan Rodríguez seria adiantado para atuar mais à frente – o que já fez nos tempos de Argentinos Juniors.

continua após a publicidade

Caso a escolha recaia em Vitinho ou em Prado, ambos manteriam uma característica de meia aberto pela direita, como o camisa 17. Enquanto isso, a entrada do equatoriano mudaria o esquema da equipe, que jogaria com dois centroavantes - Valencia e Ricardo Mathias.

Roger terá mais um treino para definir a escalação neste sábado (30). Um provável time para iniciar o jogo domingo teria Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho, Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Carbonero e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.

Carbonero, atacante do Internacional
Carbonero deve aparecer no time no lugar de Tabata (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias