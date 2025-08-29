Alan Patrick volta a treinar, mas Internacional segue com uma dúvida

O técnico do Internacional, Roger Machado, teve uma boa notícia no treino da manhã desta sexta-feira (29), no CT Parque Gigante. Recuperado de virose que o tirou dos demais trabalhos da semana, o meia Alan Patrick participou do penúltimo trabalho de preparação para o jogo contra o Fortaleza, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bruno Tabata, porém, continuou fora das atividades. Se não voltar neste sábado (31), deve ficar de fora do confronto de domingo (31), no Beira-Rio.

O duelo com o Leão está marcado para as 20h30min (de Brasília), no estádio Beira-Rio. O Colorado precisa voltar a vencer – o que não acontece na sua cancha a cinco confrontos – para afastar a crise.

Camisa 10 retornou aos trabalhos

Conforme apurou o Lance!, Alan Patrick, que havia ficado de fora das atividades desde terça (26), voltou aos treinos na manhã desta sexta. O camisa 10 havia sido acometido de uma virose que o impediu trabalhar com bola no gramado. Com sua participação normal no penúltimo trabalho da semana, sua presença no time para domingo está confirmada.

Enquanto isso, a principal dúvida da equipe fica por conta de Bruno Tabata, que segue com dores musculares e a cuidados do departamento médico. Caso não possa atuar, o meia deve dar lugar a Carbonero.

Alternativas para o lugar de Tabata

Caso o colombiano ainda não esteja 100% para iniciar a partida, as alternativas do técnico Roger Machado seriam Bruno Henrique, Vitinho, Gustavo Prado ou Valencia. No caso do camisa 8, o uruguaio Alan Rodríguez seria adiantado para atuar mais à frente – o que já fez nos tempos de Argentinos Juniors.

Caso a escolha recaia em Vitinho ou em Prado, ambos manteriam uma característica de meia aberto pela direita, como o camisa 17. Enquanto isso, a entrada do equatoriano mudaria o esquema da equipe, que jogaria com dois centroavantes - Valencia e Ricardo Mathias.

Roger terá mais um treino para definir a escalação neste sábado (30). Um provável time para iniciar o jogo domingo teria Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho, Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Carbonero e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.