O Fortaleza encara o RB Bragantino nesta quarta-feira (26), fora de casa, valendo pela 36ª rodada do Brasileirão. Buscando apoiar o clube na briga contra o rebaixamento, a torcida tricolor vem se mobilizando para marcar presença no jogo.

Após uma iniciativa dos torcedores, contando com o apoio do Tricolor e de empresas patrocinadoras, seis ônibus partiram da capital cearense rumo à cidade de Bragança Paulista (SP). O duelo terá início às 19h (de Brasília).

O Leão contribuiu na logística da viagem e na intermediação junto aos patrocinadores do clube. As empresas Tecla T, FTrade e Neqtar Transportes deram apoio financeiro para o deslocamento e os ingressos.

O Fortaleza já desembarcou para enfrentar o RB Bragantino. A partida será realizada nesta quarta-feira, em Bragança Paulista (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O Tricolor do Pici está em 18º lugar no campeonato, com um jogo a menos em relação aos adversários próximos. A distância para o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento, é de cinco pontos. Uma derrota complicaria a situação do Fortaleza, já que restariam somente nove pontos em disputa.

Momentos de RB Bragantino e Fortaleza

O RB Bragantino, com 45 pontos, é o nono colocado na tabela. A briga do time é por uma possível vaga na fase preliminar da Copa Libertadores. Para isso, o campeonato precisa ter um G8, o que seria possível caso Cruzeiro ou Fluminense vençam a Copa do Brasil.

O Fortaleza é o atual 18º colocado neste Brasileirão, com 34 pontos. O Tricolor tenta manter a sequência de seis jogos sem perder para deixar a zona de rebaixamento.