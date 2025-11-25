menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Filipe Luís define escalação do Flamengo contra o Atlético-MG

Equipes se enfrentam na Arena MRV, pela 36ª rodada do Brasileirão; Rubro-Negro tem chance de conquistar o título

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/11/2025
20:32
Atualizado há 0 minutos
Filipe Luís em Flamengo x Sport (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)
imagem cameraFilipe Luís em Flamengo x Sport (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo divulgou a escalação para enfrentar o Atlético-MG nesta terça-feira (25), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 36ª rodada do Brasileirão. De olho na decisão da Libertadores, o técnico Filipe Luís optou por poupar jogadores importantes e mesclou titulares e reservas. Em caso de derrota do Palmeiras para o Grêmio, o Rubro-Negro se sagra campeão brasileiro com uma vitória nesta noite.

continua após a publicidade

➡️ Decisão de Filipe Luís em Atlético-MG x Flamengo repercute: 'Mais uma vez'

Principal nome do Fla na temporada, Arrascaeta inicia a partida no banco. Além dele, Varela, Alex Sandro Jorginho, Saúl, De la Cruz, Cebolinha, Bruno Henrique e Gonzalo Plata ficam como opções. Léo Ortiz segue fora, tratando lesão no tornozelo esquerdo.

Os jovens Evertton Araújo e Wallace Yan ganham chance entre os titulares. O volante também iniciou o duelo com o Red Bull Bragantino entre os 11. Nas pontas, Luiz Araújo e Samuel Lino estão escalados, enquanto Carrascal será o meia armador.

continua após a publicidade

Escalações de Flamengo e Atlético-MG

Desta forma, o Flamengo vai a campo com: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Luiz Araújo, Wallace Yan e Samuel Lino.

Por sua vez, o Atlético-MG está escalado com: Everson; Saravia, Vitor Hugo, Alonso, e Natanael; Alan Franco, Alexsander, Arana e Bernard; Dudu e Hulk.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Escalação Flamengo Atlético-MG
Escalação do Flamengo para enfrentar o Atlético-MG (Foto: Divulgação / Flamengo)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias