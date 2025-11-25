O Flamengo divulgou a escalação para enfrentar o Atlético-MG nesta terça-feira (25), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 36ª rodada do Brasileirão. De olho na decisão da Libertadores, o técnico Filipe Luís optou por poupar jogadores importantes e mesclou titulares e reservas. Em caso de derrota do Palmeiras para o Grêmio, o Rubro-Negro se sagra campeão brasileiro com uma vitória nesta noite.

Principal nome do Fla na temporada, Arrascaeta inicia a partida no banco. Além dele, Varela, Alex Sandro Jorginho, Saúl, De la Cruz, Cebolinha, Bruno Henrique e Gonzalo Plata ficam como opções. Léo Ortiz segue fora, tratando lesão no tornozelo esquerdo.

Os jovens Evertton Araújo e Wallace Yan ganham chance entre os titulares. O volante também iniciou o duelo com o Red Bull Bragantino entre os 11. Nas pontas, Luiz Araújo e Samuel Lino estão escalados, enquanto Carrascal será o meia armador.

Escalações de Flamengo e Atlético-MG

Desta forma, o Flamengo vai a campo com: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Luiz Araújo, Wallace Yan e Samuel Lino.

Por sua vez, o Atlético-MG está escalado com: Everson; Saravia, Vitor Hugo, Alonso, e Natanael; Alan Franco, Alexsander, Arana e Bernard; Dudu e Hulk.

