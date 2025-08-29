Internacional tem quatro jogadores no departamento médico

Ao contrário de outros momentos da temporada, o Internacional tem poucos jogadores no departamento médico. Se em determinado período chegou a contar com um time em tratamentos diversos, agora, o DM colorado tem apenas quatro nomes em terapias: o lateral-direito Bruno Gomes, o zagueiro Gabriel Mercado, o volante Ronaldo e o meia-atacante Bruno Tabata. O Lance! apurou a situação de cada um.

Dos quatro, Bruno Tabata é o que entrou mais recente. O camisa 17 irá desfalcar o time de Roger Machado na partida de domingo (31), contra o Fluminense.

Bruno Gomes

Bruno Gomes em atividade no gramado do CT (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Bruno Gomes segue evoluindo na recuperação da lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo sofrida em janeiro. O lateral-direito já iniciou o segundo estágio do tratamento, chamada de transição física, e realiza atividades com chuteiras no gramado, mas ainda com algumas limitações.

Caso responda bem aos exercícios individualizados e com bola, o camisa 15 passará a ser inserido de maneira gradual nos aquecimentos junto com o grupo. O prazo inicial de retorno aos gramados é de cerca de nove meses, mas o período pode ser reduzido dependendo da evolução do atleta.

Gabriel Mercado

O argentino está afastado desde o dia 6 de agosto, quando esteve em campo pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil contra o Fluminense. Durante a partida, foi constatada uma lesão muscular na panturrilha direita. A expectativa é de que o zagueiro volte a estar à disposição nas primeiras semanas de setembro, após a Data Fifa.

Gabriel Mercado em treino no CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Ronaldo

O volante apresentou dores no joelho direito nas primeiras semanas de agosto. Segundo apurou o Lance!, ele tem um edema ósseo no ano local. Ainda não há uma previsão de retorno para o volante. A situação talvez barre sua negociação com o Athletico-PR, que sondou o 18 colorado a pedido de técnico Odair Hellmann.

Bruno Tabata

Ainda não se sabe exatamente a situação do camisa 17. Desde a reapresentação do elenco na terça-feira (26), após a derrota para o Cruzeiro, o jogador não participou de nenhuma das atividades. Tabata alega dores musculares e está sendo reavaliado diariamente.