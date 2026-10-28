Inteligência artificial projeta vencedor em Fluminense x Internacional

O Fluminense recebe o Internacional nesta quarta-feira (28), às 19h30, no Maracanã, em confronto válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a inteligência artificial projetou a partida. A equipe carioca busca a vitória diante de sua torcida para se consolidar na zona de classificação para a Copa Libertadores, ocupando a 5ª colocação, com 51 pontos.

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Já o Colorado tenta somar pontos fora de casa para se afastar da parte inferior da tabela e brigar por uma vaga na Sul-Americana, figurando em 16º lugar, com 35 pontos.

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Na 33ª rodada do Brasileirão, no Maracanã, o Fluminense deve adotar uma postura ofensiva desde os minutos iniciais, valorizando a posse de bola e trocando passes com paciência para furar o bloqueio gaúcho. O Internacional, por sua vez, apostará em uma marcação consistente no campo defensivo e nas transições rápidas pelos lados para pegar a defesa tricolor desarrumada. No entanto, o controle de jogo e o aproveitamento das oportunidades criadas dentro de casa tendem a fazer a diferença a favor do clube carioca, construindo uma vitória do Fluminense por 2 a 0.

Internacional venceu em casa no primeiro turno (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)

Martinelli, do Fluminense, passa por cirurgia após lesão no joelho

Martinelli, meio-campista do Fluminense, realizou nesta segunda-feira (27) uma artroscopia no joelho esquerdo para corrigir uma lesão no menisco lateral sofrida há dez dias. O procedimento foi bem-sucedido e acompanhado pelo departamento médico do clube.

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O jogador sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante o jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, o que o obrigou a sair ainda no intervalo da partida. Inicialmente, o atleta optou por um tratamento conservador e intensivo para tentar estar disponível no jogo de volta, chegando a treinar e viajar com a equipe para São Paulo. Contudo, após nova avaliação, ele não foi relacionado para o confronto decisivo.

Com a eliminação do Fluminense na competição, o clube decidiu realizar a cirurgia para garantir a recuperação adequada do atleta. Segundo o departamento médico, o prazo estimado para o retorno de Martinelli aos gramados é de quase seis semanas. Caso a recuperação evolua mais rapidamente, há possibilidade de ele atuar ainda em 2026, mas o mais provável é que o volante só volte a jogar na próxima temporada.

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Além de titular absoluto do Tricolor, o meia chegou a ser convocado por Carlo Ancelotti para a última Data Fifa e, se não fosse a lesão, poderia ser chamado novamente na próxima lista, para os amistosos de novembro.

O Fluminense agora foca na recuperação de Martinelli para que ele esteja disponível para a temporada de 2027, enquanto o volante inicia o processo de reabilitação após a cirurgia. Em campo, o Tricolor, quinto colocado do Brasileirão, busca confirmar a vaga na próxima edição da Libertadores nas últimas seis rodadas.