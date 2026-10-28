Passada a dolorosa eliminação na Libertadores, o Fluminense precisa estancar o momento de oscilação no Campeonato Brasileiro. Na briga para assegurar um lugar na principal competição das Américas em 2027, o Tricolor vem de três derrotas consecutivas. Diante desse cenário, um triunfo sobre o Internacional nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, tornou-se fundamental.

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A equipe de Marcão sustentava uma margem relativamente segura na tabela, mesmo enquanto dividia atenção com os mata-matas. No entanto, o jejum de vitórias aumentou a pressão interna diante do perigo real de ficar fora do principal torneio da Conmebol no próximo ano. No último fim de semana, os cariocas tiveram a oportunidade de reagir diante da lanterna Chapecoense, mas acabaram surpreendidos com um revés por 2 a 1 na Arena Condá.

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Atualmente, o clube das Laranjeiras ocupa a 5ª colocação com 51 pontos — justamente o corte que define o acesso à fase preliminar continental de 2027. O Flu está a três pontos do 3º colocado, o Cruzeiro, e mantém apenas um ponto de vantagem em relação ao Bahia, que aparece em 7º.

Existe a possibilidade de que o desfecho de outras competições amplie a zona de classificação do Brasileirão, mas o planejamento não pode depender desses atalhos. Também carimbam vaga na Libertadores os campeões da própria copa, da Sul-Americana e os dois finalistas da Copa do Brasil. Caso um desses times termine dentro do G-5 nacional, o bloco será expandido, facilitando a vida tricolor. Esse cenário envolve Palmeiras (vivo na Copa do Brasil e na Libertadores) e Atlético-MG (presente na Copa do Brasil e na Sul-Americana).

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No cenário atual de cinco vagas diretas via classificação geral, as projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apontam que o Fluminense possui 49,1% de chances de avançar à Libertadores, enquanto a probabilidade de disputar a Sul-Americana subiu para 50,9%. Antes do tropeço em Chapecó, a situação era mais favorável: 63,9% de probabilidade do torneio principal contra 36,1% do secundário.

O levantamento dos matemáticos mineiros projeta ainda que a equipe que atingir 61 pontos terá mais de 90% de probabilidade de classificação — meta que exige do Flu dez pontos nos 18 ainda em disputa (três vitórias e um empate, ou duas vitórias e quatro empates). Com 59 pontos, porém, a instituição estima que o índice de sucesso já ultrapassa os 50%.

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Marcão precisa recuperar a confiança do elenco para reta final decisiva no Brasileirão (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

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Disputa por vaga na Libertadores

Time (posição) Pontos Chances de Libertadores Chances de Sul-Americana 3º Cruzeiro 54 86,8% 13,2% 4º Athletico-PR 54 86% 14% 5º Fluminense 51 49,1% 50,9% 6º Atlético-MG 50 40% 60% 7º Bahia 50 31,5% 68,4% 8º Santos 46 5,5% 92,4%

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