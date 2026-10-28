Fluminense encara o Inter pressionado por chance de Libertadores em queda
Equipe tricolor enfrenta o Internacional pressionada após sequência de derrotas
Passada a dolorosa eliminação na Libertadores, o Fluminense precisa estancar o momento de oscilação no Campeonato Brasileiro. Na briga para assegurar um lugar na principal competição das Américas em 2027, o Tricolor vem de três derrotas consecutivas. Diante desse cenário, um triunfo sobre o Internacional nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, tornou-se fundamental.
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A equipe de Marcão sustentava uma margem relativamente segura na tabela, mesmo enquanto dividia atenção com os mata-matas. No entanto, o jejum de vitórias aumentou a pressão interna diante do perigo real de ficar fora do principal torneio da Conmebol no próximo ano. No último fim de semana, os cariocas tiveram a oportunidade de reagir diante da lanterna Chapecoense, mas acabaram surpreendidos com um revés por 2 a 1 na Arena Condá.
Atualmente, o clube das Laranjeiras ocupa a 5ª colocação com 51 pontos — justamente o corte que define o acesso à fase preliminar continental de 2027. O Flu está a três pontos do 3º colocado, o Cruzeiro, e mantém apenas um ponto de vantagem em relação ao Bahia, que aparece em 7º.
Existe a possibilidade de que o desfecho de outras competições amplie a zona de classificação do Brasileirão, mas o planejamento não pode depender desses atalhos. Também carimbam vaga na Libertadores os campeões da própria copa, da Sul-Americana e os dois finalistas da Copa do Brasil. Caso um desses times termine dentro do G-5 nacional, o bloco será expandido, facilitando a vida tricolor. Esse cenário envolve Palmeiras (vivo na Copa do Brasil e na Libertadores) e Atlético-MG (presente na Copa do Brasil e na Sul-Americana).
No cenário atual de cinco vagas diretas via classificação geral, as projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apontam que o Fluminense possui 49,1% de chances de avançar à Libertadores, enquanto a probabilidade de disputar a Sul-Americana subiu para 50,9%. Antes do tropeço em Chapecó, a situação era mais favorável: 63,9% de probabilidade do torneio principal contra 36,1% do secundário.
O levantamento dos matemáticos mineiros projeta ainda que a equipe que atingir 61 pontos terá mais de 90% de probabilidade de classificação — meta que exige do Flu dez pontos nos 18 ainda em disputa (três vitórias e um empate, ou duas vitórias e quatro empates). Com 59 pontos, porém, a instituição estima que o índice de sucesso já ultrapassa os 50%.
➡️ Presidente do Fluminense faz balanço da participação na Libertadores
Disputa por vaga na Libertadores
|Time (posição)
|Pontos
|Chances de Libertadores
|Chances de Sul-Americana
3º Cruzeiro
54
86,8%
13,2%
4º Athletico-PR
54
86%
14%
5º Fluminense
51
49,1%
50,9%
6º Atlético-MG
50
40%
60%
7º Bahia
50
31,5%
68,4%
8º Santos
46
5,5%
92,4%
Últimos jogos do Fluminense em 2026:
- 28/10: x Internacional (16º), casa - 33ª rodada do Brasileirão
- 06/11: x Vitória (14º), fora - 34ª rodada do Brasileirão
- 18/11: x São Paulo (9º), fora - 35ª rodada do Brasileirão
- 22/11: x Mirassol (15º), casa - 36ª rodada do Brasileirão
- 29/11: x Cruzeiro (3º), casa - 37ª rodada do Brasileirão
- 02/12: x Bragantino (10º), fora - 38ª rodada do Brasileirão
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