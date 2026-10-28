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São Paulo enfrenta Bahia com alerta ligado para o Majestoso

Tricolor tem jogadores pendurados para o duelo em Salvador e pode sofrer baixas para o clássico contra o Corinthians, na próxima rodada do Brasileirão

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
28/10/2026 06:15
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Luciano, atacante do São Paulo
Luciano em ação pelo São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

O São Paulo enfrenta o Bahia nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, com uma preocupação que vai além da busca por pontos no Campeonato Brasileiro nesta 33ª rodada. O Tricolor tem oito jogadores pendurados com dois cartões amarelos e corre o risco de perder peças para o clássico contra o Corinthians, marcado para a próxima semana.

➡️ Quem pode decidir? São Paulo busca protagonistas na reta final do Brasileirão

Uma nova advertência diante do Bahia resultará em suspensão automática para o Majestoso, que será disputado no dia 4 de novembro, na Vila Belmiro, com mando de campo do São Paulo. Entre os jogadores pendurados estão o zagueiro Sabino, os laterais Lucas Ramon e Wendell, os meio-campistas Danielzinho e Marcos Antônio, além dos atacantes Ferreirinha, Luciano e André Silva.

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Jogadores importantes estão pendurados

A situação exige atenção, principalmente porque três dos atletas da lista aparecem entre os prováveis titulares para o confronto em Salvador: Wendell, Marcos Antônio e Luciano. Uma eventual suspensão de qualquer um deles reduziria as opções do técnico Dorival Júnior para o clássico contra o Corinthians, duelo que é muito importante para o Tricolor na briga por uma vaga na Libertadores.

Sabino também pode aparecer na equipe, enquanto Danielzinho tem chance de voltar a ficar à disposição após se recuperar de uma lesão no tornozelo esquerdo. Assim, a definição da escalação e o decorrer da partida serão importantes para determinar quais jogadores estarão disponíveis para o compromisso seguinte.

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O duelo com o Bahia é importante para o São Paulo na reta final do Brasileirão, e a equipe não pode deixar de buscar um resultado positivo por causa do risco disciplinar. Ao mesmo tempo, eventuais suspensões podem interferir no planejamento de Dorival Jr. para o clássico da próxima semana. O cenário coloca os cartões amarelos como um ponto de atenção durante a partida em Salvador.

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Artur também preocupa para o Majestoso

Além dos oito pendurados, o São Paulo tem outro jogador que exige atenção no planejamento para a sequência da temporada. Artur, que também está pendurado, não enfrenta o Bahia porque ainda se recupera de dores na região lombar.

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O atacante poderá voltar a ser opção para o clássico contra o Corinthians caso se recupere a tempo. Sua situação, portanto, é diferente da dos demais jogadores com risco de suspensão: no caso dele, a disponibilidade dependerá da evolução física ao longo dos próximos dias.

O Tricolor, assim, terá de administrar duas questões na preparação para o Majestoso: evitar suspensões entre os jogadores pendurados e acompanhar a recuperação dos atletas que estão no departamento médico ou em processo de retorno.

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Artur, atacante do São Paulo
Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress


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