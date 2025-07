Ingressos de Fortaleza x Bahia estão à venda: veja preços e onde comprar

Fortaleza e Bahia duelam neste sábado (19), na Arena Castelão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília). A venda geral de ingressos segue acontecendo. As entradas podem ser adquiridas pelo site Leão Tickets, além dos pontos físicos.

Preços dos ingressos

Jogando em casa, o Fortaleza tenta iniciar uma recuperação para deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão, O Bahia, por outro lado, deseja se manter no G4. As entradas podem ser adquiridas pelo site Leão Tickets e nos pontos de venda física. Confira abaixo os valores:

Inferior Sul: R$ 15 (meia - esgotado) | R$ 30 (inteira)

Inferior Central Bossa Nova: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

Inferior Norte: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

Setor Especial: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

Setor Premium: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

Superior Norte (visitante): R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Renato Paiva é o novo treinador do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Prévia do jogo

A partida marcará a estreia do técnico Renato Paiva no comando do Fortaleza. O técnico português foi contratado nesta semana e, em sua apresentação, elogiou o projeto do Leão. Paiva trabalhou no Bahia em 2023.

O Fortaleza é o atual 19º colocado no Brasileirão, com dez pontos. O Bahia, por sua vez, está em quarto lugar, tendo 24 pontos.

Como chegar à Arena Castelão?

A Arena Castelão, em Fortaleza, é o maior estádio do estado do Ceará e um dos mais modernos do Brasil. Com capacidade para quase 64 mil pessoas, o estádio recebe jogos importantes.

O estádio está localizado na Avenida Alberto Craveiro, 2901, no bairro Castelão, zona sudeste de Fortaleza. As principais opções de transporte incluem ônibus, carro e aplicativos de transporte. São 18 portões de entrada, distribuídos de maneira a facilitar o acesso de torcedores e visitantes.

O local é servido por várias linhas de ônibus, incluindo as linhas 041 (Parangaba/Papicu via Oliveira Paiva), 680 (José Walter/Papicu), e 606 (Conjunto Palmeiras/BR-116/Centro), que passam pelas principais vias próximas ao estádio.