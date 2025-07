Com Renato Paiva e reforços, Fortaleza tenta mudanças contra o Z4

Buscando evitar um rebaixamento no Brasileirão, o Fortaleza vem apresentando diversas mudanças nos últimos dias. O clube demitiu o técnico Juan Pablo Vojvoda e já anunciou, como substituto, o português Renato Paiva. Além disso, reforços foram contratados para diferentes posições.

Vojvoda não resistiu à má fase e caiu após a derrota por 1 a 0 para o Ceará, pelo Brasileiro. Antes, no retorno das competições após o Mundial, o Leão tinha perdido por 2 a 1 para o Bahia, pelas quartas da Copa do Nordeste.

Paiva, ex-Botafogo e Bahia, deixou a equipe carioca após a queda nas oitavas do Mundial, contra o Palmeiras. O contrato do técnico com o Fortaleza é válido até dezembro de 2026. Além da missão de sair do Z4 no Campeonato Brasileiro, o português comandará o Tricolor nas oitavas da Copa Libertadores - o Vélez Sarsfield-ARG será o adversário.

Renato Paiva é o novo treinador do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Quando Vojvoda ainda era o comandante, o Fortaleza já tinha fechado as contratações dos atacantes José Maria Herrera e Adam Bareiro. Sem o argentino, o time cearense seguiu ativo no mercado.

Uma das contratações aconteceu por um imprevisto no elenco. Após as lesões dos goleiros João Ricardo e Brenno, que devem ser desfalques por mais de um mês, o Tricolor fechou com Vinícius Silvestre para a posição. O ex-Palmeiras, que veio do futebol português, tem contrato até o fim de 2026.

Ainda na defesa, o Leão contratou o lateral-esquerdo Weverson, revelado pelo São Paulo. O defensor, que também estava atuando em Portugal, possui vínculo até dezembro de 2026, com opção de renovação por mais dois anos.

O Fortaleza é o atual 19º colocado do Brasileirão, com dez pontos. Buscando uma recuperação, o time recebe o Bahia neste sábado (20), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão.

