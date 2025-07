Dono da SAF do Botafogo, John Textor vive guerra com os novos gestores do Lyon, da França, clube o qual se afastou das atividades nas últimas semanas. A relação foi abalada na ponte Brasil-Europa, e o estadunidense chegou a ser vítima de uma tentativa de "golpe".

Segundo informações do "O Globo", houve um movimento por parte do Lyon para tentar tirar Textor do comando de todos os clubes da Eagle Holding, que também conta com Botafogo e Molenbeek, da Bélgica. John controlou a situação, e se virou para criar outra empresa nas Ilhas Cayman visando "recomprar" seus dois primeiros clubes.

Na última quinta-feira (17), a Ares Management Corporation enviou carta ao empresário para saber do interesse em uma nova negociação pelas ações do Botafogo. A Ares foi quem emprestou grande parte do capital para aquisição do Lyon, com cláusula de lucros ou parte das ações caso a quantia não seja quitada - o que é o caso. O movimento também foi arquitetado por Michele Kang, outra acionista da Eagle e atualmente à frente do Lyon.

Contrato bem amarrado com o Botafogo

Com a ameaça da saída de Textor, entrou em cena o Botafogo Social e Olímpico, parte associativa do clube detentora de 10% da SAF após acordo selado em 2022. Em carta assinada pelo presidente João Paulo Magalhães com apoio de outros aliados da parte social. A presidência terá uma reunião nesta sexta-feira (18).

O documento informava aos demais investidores da Eagle Holding que, conforme previsto em contrato, quaisquer alterações na estrutura da SAF Botafogo precisariam passar pelo crivo do Botafogo associativo. Isso não é o caso, e o apoio é total a John Textor.

O Lance! entrou em contato com a gestão do Botafogo Social Olímpico, com sede em General Severiano, mas ainda não conseguiu um posicionamento. A matéria será atualizada em caso de pronunciamento.

Com isso, não há, no momento, risco de John Textor deixar a liderança da SAF do Botafogo. O empresário concentra o foco no processo de abertura de sua nova empresa nas Ilhas Cayman para juntar Botafogo e Molenbeek, que será batizada de Eagle Football Group. Se o afastamento do Lyon é iminente, Textor tem se aproximado de outro grande bilionário do mundo do futebol. Ele estreitou os laços com o grego Evangelos Marinakis, dono de Nottingham Forest, Olympiakos e Rio Ave, com projetos de crescimento e investimento nas categorias de base.

Ao citar publicação do Lance! nas redes sociais sobre contratações do Botafogo, John Textor comemorou as chegadas dos novos reforços e mandou indireta ao Lyon: "Caçando troféus, recrutando sem algemas. Que prazer comandar um clube sem agendas políticas envolvidas", escreveu.