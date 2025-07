O Fortaleza realizou a apresentação do técnico Renato Paiva, novo comandante da equipe cearense. A entrevista coletiva com o português aconteceu na tarde desta sexta-feira (18), na sede do clube. Durante o momento, Paiva enalteceu o projeto do Leão e explicou qual é o seu estilo de jogo.

— Um trabalho completamente diferente daquilo que é normal no futebol brasileiro. Um trabalho sustentável, uma definição clara de projeto. Onde não se deixa cair treinadores ou jogadores ao primeiro mau resultado, ao segundo ou ao terceiro. Onde as pessoas têm convicções, têm crenças. Qualquer treinador teria muito orgulho - relatou.

Paiva, que assinou contrato até dezembro de 2026, elogiou a passagem de Juan Pablo Vojvoda no Leão. O argentino ficou mais de quatro anos no clube, com 310 jogos e cinco títulos.

— Quem acompanha minha trajetória vê uma equipe que propõe, que quer atacar, que procura constantemente o gol adversário. Uma equipe que, quando perde a bola, tenta rapidamente conquistar a posse. E que tenta ser o mais equilibrado nos diferentes momentos de jogo. Vai depender muito da forma porque o jogo tem vida e jogamos contra adversários - explicou o português.

Renato Paiva é o novo treinador do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Ideia de jogo e esquema

O comandante disse que, ainda que tenha uma ideia de jogo, não possui um esquema de jogo preferido. Assim, vê como ideal dominar diferentes sistemas.

— Mentalidade ofensiva, ao contrário do que alguns dizem. Esquecem-se dos números, mas os números estão aí, os números é que falam. Não é conversa, os números é que falam. Vamos tentar, aos poucos, pôr a nossa ideia. Os jogadores gostam de um jogo mais de propor, mais de ter a bola. Vou conhecê-los melhor e, obviamente, vou aos poucos aproveitando o que está de bem-feito, que é muito. E aos poucos colocando as nossas ideias, porque de fato não há tempo - contou.

— Meu percurso fala por mim. Lembro-me, por exemplo, no Bahia. Criticavam que eu sofria muitos gols. Marcava gols, mas sofria muitos gols. E agora, de repente, sou um treinador defensivo - disse ao avaliar seu estilo.

— Há trocas posicionais. Quero que os espaços estejam ocupados, não me interessa é por quem. E aí é que muda a dinâmica. Do 4-2-3-1 já passa para o 3-4-3 ou para o 3-5-2. Mais do que o sistema, são as dinâmicas é que vou procurar, em função do elenco que tenho à disposição. Com o tempo, irei decidir qual é o melhor sistema de ponto de partida para jogar com esta equipe - completou Paiva.

O Fortaleza é o atual 19º colocado do Brasileirão, com dez pontos. Buscando uma recuperação, o time recebe o Bahia neste sábado (20), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão.

